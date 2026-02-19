Aplicarán operativo permanente contra motocicletas en Matamoros

Autoridades de Matamoros pusieron en marcha un operativo dirigido a motociclistas que se realizará cada tercer día, como parte de una estrategia preventiva ante el incremento de accidentes viales que recientemente han cobrado vidas en el municipio.

El objetivo principal del dispositivo es generar conciencia sobre el uso responsable de la motocicleta, así como reforzar el respeto al reglamento de tránsito y las medidas de seguridad entre conductores.

La medida surge luego de diversos percances registrados en la ciudad que han dejado víctimas fatales, situación que encendió la alerta entre autoridades y cuerpos de emergencia.

Durante el operativo se contempla la supervisión de medidas básicas de seguridad y acciones de orientación para conductores, con la finalidad de reducir riesgos y prevenir nuevos incidentes en la vía pública.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a conducir con precaución y atender las recomendaciones de seguridad para evitar tragedias.

