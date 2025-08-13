Cerrar X
Presentan avances de Olinia, el primer auto eléctrico mexicano

El vehículo, que saldrá en tres versiones y costará menos de $150 mil pesos, promete ser ecológico, accesible y con identidad cultural propia

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum y Roberto Capuano, director del proyecto Olinia, mostraron los avances del vehículo eléctrico de diseño y fabricación totalmente nacional Olinia.

Dicha iniciativa busca combinar ingeniería mexicana con identidad cultural, ofreciendo una alternativa accesible, ecológica y adaptada a las necesidades urbanas.

“Nosotros queremos un auto eléctrico compacto, pequeño, similar a algunos que se desarrollaron por ejemplo en la India, pero con desarrollo propio”, dijo Sheinbaum.

Tres modelos para distintas necesidades

Olinia llegará en tres versiones: movilidad personal, transporte comunitario y entrega de última milla. El primer modelo será competencia directa para mototaxis y tendrá un costo menor a $150 mil pesos.

Su operación, según Capuano, será más barata que la de un automóvil de gasolina e incluso que la de una motocicleta.

Potencia y facilidad de carga

Ligero pero potente, el Olinia podrá subir pendientes y recargarse en cualquier enchufe doméstico.

El diseño exterior e interior, así como el software de control, operación y monitoreo, están a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), mientras que el Tecnológico Nacional de México (TecNM) participa en el desarrollo de prototipos desde su centro de innovación en Puebla.

Un emblema con raíces mexicanas

Durante la presentación, la titular del Poder Ejecutivo Federal reveló el logotipo oficial: una liebre alebrije, símbolo de velocidad, ingenio y vínculo con la tradición artesanal mexicana.

Además, el nombre Olinia proviene del náhuatl “Olin”, que significa movimiento.

Este proyecto, impulsado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, busca que México no solo consuma, sino que produzca vehículos eléctricos competitivos en el mercado global.

El lanzamiento oficial está previsto para septiembre, cuando se presentarán los primeros diseños listos para producción.

 


