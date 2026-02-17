Prevén gasto millonario en megaelección de 2027

El mercado de impresión de boletas y producción de materiales electorales en México podría superar los $3,000 millones el próximo año, ante la organización de una megaelección con comicios federales y locales.

En los últimos procesos, un grupo reducido de empresas ha concentrado la mayoría de los contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Esta concentración motivó en 2022 una investigación de oficio de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tras detectar posibles prácticas monopólicas absolutas. El inicio de la indagatoria fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio de ese año, aunque antes de la desaparición del organismo no se dieron a conocer resultados concluyentes.

Costos históricos de boletas y materiales electorales

De acuerdo con datos oficiales, en 2024 el costo de boletas y materiales electorales ascendió a aproximadamente $2,340 millones. En 2025, solo la elección judicial implicó un gasto cercano a $1,000 millones para imprimir 602 millones de papeletas, pese a que la participación ciudadana fue de apenas 13%.

Un estudio interno del INE, elaborado en 2023, advirtió “desequilibrios” en la cadena de suministro. Entre 2014 y 2021 se registraron diferencias relevantes en el costo unitario de boletas: mientras el INE pagó 0.87 centavos por pieza, en Tlaxcala el costo fue de 5.89 pesos y en Hidalgo de 3.29 pesos.

El análisis también señaló retrasos atribuibles a proveedores en al menos 19 Oples durante 2021, así como inconsistencias en distintas entidades. No obstante, el órgano electoral ha mantenido esquemas de contratación que incluyen adjudicaciones directas.

Empresas que concentran contratos electorales

Entre las empresas que de manera recurrente han obtenido contratos figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Litho Formas y la paraestatal Talleres Gráficos de México, que además subcontratan servicios para la elaboración de documentación electoral, urnas y mamparas.

En este contexto, la representante del PRI ante el INE, Marcela Guerra, solicitó al Consejo General un informe para determinar si existe conflicto de interés del nuevo administrador del instituto, Jesús Octavio García González, quien anteriormente fue representante de algunas de las compañías mencionadas en la investigación de Cofece.

Mercado electoral 2026

$3,000 millones podría costar la megaelección de 2026

podría costar la megaelección de 2026 $2,340 millones se gastaron en boletas y materiales en 2024

se gastaron en boletas y materiales en 2024 $1,000 millones costó la elección judicial de 2025

costó la elección judicial de 2025 602 millones de papeletas impresas en 2025

de papeletas impresas en 2025 13% fue la participación ciudadana en esa elección

Fechas clave y lo que está en juego

Inicio del proceso electoral: último trimestre de 2026

último trimestre de 2026 Campañas electorales: primavera de 2027

primavera de 2027 Veda electoral: tres días previos a la jornada electoral

tres días previos a la jornada electoral Jornada electoral: 6 de junio de 2027

6 de junio de 2027 Se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial

Gubernaturas que se renovarán

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

