Ucrania recupera más de 200 km² de territorio en guerra con Rusia

Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron recuperar 201 kilómetros cuadrados que estaban bajo control ruso entre el miércoles 11 y el domingo 15 de febrero, de acuerdo con un análisis difundido el lunes por la agencia AFP, basado en información del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Los datos coinciden con reportes publicados por blogueros militares y con comunicados oficiales de Kiev. Además, el avance ucraniano se produce en un contexto marcado por la interrupción del acceso de las fuerzas rusas al sistema de internet satelital Starlink.

Según el ISW, que trabaja en conjunto con el centro de análisis estadounidense Critical Threats Project, las operaciones de contraataque de Ucrania podrían estar aprovechando las dificultades en las comunicaciones rusas. La restricción en el uso de Starlink habría afectado la coordinación y el mando de las tropas en el terreno.

Este avance representa uno de los mayores progresos territoriales de Kiev en un periodo tan breve desde la contraofensiva lanzada en junio de 2023. La superficie recuperada se acerca al total de territorio que Rusia había logrado ocupar durante todo el mes de diciembre, estimado en 244 kilómetros cuadrados.

La mayor parte del terreno retomado se encuentra a unos 80 kilómetros al este de Zaporiyia, una zona donde las fuerzas rusas habían ganado terreno de forma sostenida desde mediados de 2025. Hasta febrero de este año, Moscú mantenía control total o parcial sobre el 19.5% del territorio ucraniano.

El 5 de febrero, observadores militares rusos reportaron interrupciones en el servicio de Starlink, poco después de que Elon Musk anunciara medidas para impedir que el Kremlin continuara utilizando esta tecnología. De acuerdo con autoridades ucranianas, los drones rusos empleaban esta red satelital para evadir sistemas de interferencia electrónica y mejorar la precisión de sus ataques.

