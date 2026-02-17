Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_16_at_11_50_16_PM_59300f4bc7
Internacional

Ucrania recupera más de 200 km² de territorio en guerra con Rusia

Las fuerzas ucranianas lograron recuperar terreno ocupado por militares rusos aprovechando las dificultades en sus comunicaciones

  • 17
  • Febrero
    2026

Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron recuperar 201 kilómetros cuadrados que estaban bajo control ruso entre el miércoles 11 y el domingo 15 de febrero, de acuerdo con un análisis difundido el lunes por la agencia AFP, basado en información del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Los datos coinciden con reportes publicados por blogueros militares y con comunicados oficiales de Kiev. Además, el avance ucraniano se produce en un contexto marcado por la interrupción del acceso de las fuerzas rusas al sistema de internet satelital Starlink.

Según el ISW, que trabaja en conjunto con el centro de análisis estadounidense Critical Threats Project, las operaciones de contraataque de Ucrania podrían estar aprovechando las dificultades en las comunicaciones rusas. La restricción en el uso de Starlink habría afectado la coordinación y el mando de las tropas en el terreno.

Este avance representa uno de los mayores progresos territoriales de Kiev en un periodo tan breve desde la contraofensiva lanzada en junio de 2023. La superficie recuperada se acerca al total de territorio que Rusia había logrado ocupar durante todo el mes de diciembre, estimado en 244 kilómetros cuadrados.

La mayor parte del terreno retomado se encuentra a unos 80 kilómetros al este de Zaporiyia, una zona donde las fuerzas rusas habían ganado terreno de forma sostenida desde mediados de 2025. Hasta febrero de este año, Moscú mantenía control total o parcial sobre el 19.5% del territorio ucraniano.

El 5 de febrero, observadores militares rusos reportaron interrupciones en el servicio de Starlink, poco después de que Elon Musk anunciara medidas para impedir que el Kremlin continuara utilizando esta tecnología. De acuerdo con autoridades ucranianas, los drones rusos empleaban esta red satelital para evadir sistemas de interferencia electrónica y mejorar la precisión de sus ataques.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26010682961075_712529fe71
En medio de protestas, Irán corta el internet a la población
Getty_Images_2158701421_scaled_40eff2758e
SpaceX compra paquetes de frecuencias a EchoStar
AP_25178813551471_feb42c5b28
Brasil y Starlink acuerdan frenar uso criminal en Amazonía
publicidad

Últimas Noticias

nacional_karime_macias_tubilla_ea30a891b4
Objeta Sheinbaum asilo de Reino Unido a exesposa de Javier Duarte
Whats_App_Image_2026_02_17_at_7_28_01_PM_2cb7caeabf
Colosio responsabiliza a Adrián por fraude de Next Energy
inter_talibanes_9e2c0abde5
Talibanes implementan Código Penal que legitima la violencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
necesitan_bebe_regio_apoyo_cirugia_espana_8f59ae8d70
Piden apoyo para bebé regio que necesita cirugía en España
publicidad
×