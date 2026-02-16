Exfuncionario de Querétaro en condenado por fraude de documentos

Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la sentencia en contra de Antonio Rivas Jiménez por su responsabilidad penal por el delito de uso de documento falso.

Rivas Jiménez fungía como servidor público en la Fiscalía de Querétaro y presentó al Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) una copia del título y cédula profesional falsas para acreditar su formación académica en Derecho.

Debido a esto, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos presentó pruebas para obtener dicha sentencia y una multa.

Juez federal impone condena condicional y sanciones

Con esto, un juez federal concedió el beneficio de condena condicional, previa exhibición de garantía económica.

Además, autorizó una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

