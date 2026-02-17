Podcast
Internacional

Alemania plantea prohibición de redes a menores de 14 años

El Partido Socialdemócrata evalúa impulsar una prohibición que impida a menores de 14 años utilizar redes sociales de acuerdo a medios de comunicación alemanes

  • 17
  • Febrero
    2026

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), integrante de la coalición gubernamental encabezada por el canciller Friedrich Merz, evalúa impulsar una prohibición que impida a menores de 14 años utilizar redes sociales. La iniciativa figura en un documento interno revelado este lunes por distintos medios de comunicación alemanes.

La propuesta, respaldada por dirigentes del partido, legisladores del grupo parlamentario y representantes en el Parlamento Europeo, contempla que las plataformas digitales implementen mecanismos técnicos que bloqueen el acceso a usuarios menores de esa edad. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentarse a sanciones económicas.

Para adolescentes de entre 14 y 16 años, el SPD sugiere la creación de versiones adaptadas de las redes sociales. En estos espacios, la apertura de perfiles requeriría la verificación de un tutor legal y se aplicarían limitaciones específicas, como la eliminación de contenidos personalizados y de herramientas diseñadas para fomentar un uso compulsivo.

Según informó el diario Bild, el documento también plantea modificar el funcionamiento general de las plataformas, desactivando por defecto los sistemas de recomendación basados en algoritmos, incluso para los usuarios adultos.

El ministro presidente del estado federado de Renania-Palatinado, el socialdemócrata Alexander Schweitzer, sostuvo en declaraciones a la cadena pública ARD que la autorregulación por parte de las empresas tecnológicas ha demostrado ser insuficiente. “Necesitamos normas claras y límites definidos”, afirmó en respaldo a la iniciativa.

En la misma línea, el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, expresó en una entrevista con el semanario Der Spiegel que la protección de niños y adolescentes frente al discurso de odio y la violencia en internet debe considerarse una prioridad absoluta.

Desde la Unión Cristianodemócrata (CDU), la fuerza política del canciller Merz, ya se habían planteado semanas atrás propuestas para elevar la edad mínima de acceso a plataformas como TikTok, Instagram o Facebook hasta los 16 años.


