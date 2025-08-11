Cerrar X
Nacional

PRI denuncia a Nicolás Maduro ante la FGR por vínculos criminales

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó ante la FGR una denuncia contra Nicolás Maduro, respaldando la ficha de búsqueda emitida por EUA

  • 11
  • Agosto
    2025

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, volvió al centro de la polémica internacional luego de que Estados Unidos duplicó la recompensa por información que facilite su captura, de $25 a $50 millones de dólares.

La medida, anunciada por la fiscal estadounidense Pam Bondi, se sustenta en presuntos vínculos de Maduro con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

En este contexto, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, respaldó la iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump y formalizó una denuncia en México contra el mandatario venezolano.

GyFKMQgXcAACDF6.jpg

Denuncia ante la Fiscalía mexicana

Este lunes, Moreno informó que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar el documento dirigido al fiscal Alejandro Gertz Manero. 

En él, acusa a Maduro de delitos relacionados con delincuencia organizada, delitos contra la salud y nexos con cárteles mexicanos.

“El presidente venezolano debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado y los nexos con los cárteles mexicanos. Los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, expresó el dirigente priista en sus redes sociales.

En su mensaje, reiteró que “ninguna persona, sin importar su nacionalidad, debe quedar impune ante acusaciones tan graves”.

Con esta denuncia, el PRI se suma a las acciones internacionales que buscan que Nicolás Maduro enfrente cargos por narcotráfico y delincuencia organizada.


Comentarios

