Cerrar X
EH_UNA_FOTO_3_f3adcb2e3e
Nacional

Probará México alertas sísmicas en celulares durante simulacro

El 19 de septiembre más de 80 millones de celulares recibirán por primera vez una alerta sísmica nacional como parte del Segundo Simulacro Naciona

  • 17
  • Septiembre
    2025

El próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, México vivirá un hecho histórico: por primera vez, más de 80 millones de teléfonos celulares recibirán una alerta sísmica de manera simultánea como parte del Segundo Simulacro Nacional.

Durante la conferencia matutina, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, explicó que este ejercicio se realizará en todo el país para reforzar la cultura de prevención.

“Es el evento más importante del año en materia de protección civil”, subrayó.

La alarma será emitida por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) a través de 14 mil 491 altavoces, más de 100 estaciones de radio, 11 televisoras y ahora también todos los celulares en México.

EH UNA FOTO.jpg

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, detalló que este sistema no funciona como mensaje de texto ni requiere aplicaciones adicionales.

La alerta llega en tiempo real y no puede bloquearse, ya que los dispositivos la traen configurada de fábrica.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la alta penetración de la telefonía móvil en el país, incluso en zonas rurales, garantiza que la mayoría de la población podrá escuchar la alerta.

EH UNA FOTO (2).jpg

Aunque en la mayor parte del país la hipótesis será un sismo, en otras entidades se simularán diferentes emergencias:

  • Huracán: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sonora y Baja California Sur
  • Incendio urbano: Durango, Guanajuato y Tamaulipas
  • Tsunami: Baja California

Cómo activar la alerta en tu celular

Si bien todos los dispositivos están preparados para recibirla, también se puede verificar manualmente:

  • En Android: Ajustes → Notificaciones → Ajustes avanzados → Alertas de emergencia → Activar.
  • En iPhone (iOS): Configuración → Notificaciones → Alertas gubernamentales (al final) → Activar.

EH UNA FOTO (1).jpg

El mensaje que recibirán los usuarios dirá: “Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del simulacro nacional”.


publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

6777ad87c3f355b42bdbbdc2626c72e18ebeceb9w_bb870e2c8f
Papa envía 'aliento, solidaridad y esperanza' al pueblo de México
AP_25261758813817_5f4b2085db
Trump insinúa que tropas de EUA podrían regresar a Afganistán
sismo_montemorelos_e794828467
Terremoto de 7.8 sacude Rusia; emiten alerta de tsunami en EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_1209bf490e
Proponen reforma constitucional para fortalecer la transparencia
2c531513_8c05_485b_8abf_bcfbdefb4820_22612bfab5
UNTA Coahuila exige mayor seguridad en reunión con delegado
EH_UNA_FOTO_11_5180ed10f8
Llega DiCaprio a CDMX promocionando 'Una batalla tras otra'
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×