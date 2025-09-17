Probará México alertas sísmicas en celulares durante simulacro

El próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, México vivirá un hecho histórico: por primera vez, más de 80 millones de teléfonos celulares recibirán una alerta sísmica de manera simultánea como parte del Segundo Simulacro Nacional.

Durante la conferencia matutina, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, explicó que este ejercicio se realizará en todo el país para reforzar la cultura de prevención.

“Es el evento más importante del año en materia de protección civil”, subrayó.

El 19 de septiembre a las 12:00 h (centro), durante el #SegundoSimulacroNacional2025, podría sonar una alerta en tu celular. 🤳🔊



Así se escuchará 👉 pic.twitter.com/u8UuQo4Mln — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 17, 2025

La alarma será emitida por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) a través de 14 mil 491 altavoces, más de 100 estaciones de radio, 11 televisoras y ahora también todos los celulares en México.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, detalló que este sistema no funciona como mensaje de texto ni requiere aplicaciones adicionales.

La alerta llega en tiempo real y no puede bloquearse, ya que los dispositivos la traen configurada de fábrica.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la alta penetración de la telefonía móvil en el país, incluso en zonas rurales, garantiza que la mayoría de la población podrá escuchar la alerta.

Aunque en la mayor parte del país la hipótesis será un sismo, en otras entidades se simularán diferentes emergencias:

Huracán: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sonora y Baja California Sur

Incendio urbano: Durango, Guanajuato y Tamaulipas

Tsunami: Baja California

Cómo activar la alerta en tu celular

Si bien todos los dispositivos están preparados para recibirla, también se puede verificar manualmente:

En Android: Ajustes → Notificaciones → Ajustes avanzados → Alertas de emergencia → Activar.

En iPhone (iOS): Configuración → Notificaciones → Alertas gubernamentales (al final) → Activar.

El mensaje que recibirán los usuarios dirá: “Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del simulacro nacional”.