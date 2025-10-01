Cerrar X
Nacional

Propone Federación eliminar el fuero a diputados y senadores

Claudia Sheinbaum anunció que en febrero de 2026 presentará al Congreso una iniciativa de reforma electoral que incluye la eliminación del fuero constitucional

  • 01
  • Octubre
    2025

Durante su conferencia matutina de este miércoles 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno propondrá la eliminación del fuero constitucional para diputados y senadores, como parte de la reforma electoral que será enviada al Congreso en 2026.

“¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero, pues tampoco deberían tenerlo los legisladores”, afirmó la mandataria desde Palacio Nacional.

La mandataria argumentó que el fuero ha sido usado históricamente como un mecanismo de impunidad para evitar responsabilidades legales.

Su iniciativa, dijo, busca garantizar que ningún cargo público esté por encima de la ley.

“La propuesta fortalece la rendición de cuentas y elimina privilegios que contradicen el principio de igualdad”, subrayó.

Sheinbaum adelantó que el proyecto se trabajará durante diciembre y será formalmente presentado en febrero de 2026 como parte del paquete de reformas electorales de su administración. La discusión y eventual aprobación dependerán de los tiempos legislativos y del debate en el Congreso.

Cabe señalar que la eliminación del fuero se sumará a otros cambios que el Ejecutivo prepara en materia electoral.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal señaló que el paquete de reformas será objeto de un amplio debate con todas las fuerzas políticas y reiteró su compromiso con un sistema político más transparente y equitativo.


