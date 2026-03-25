Afirma Ebrard que México dialoga con EUA ante revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México mantiene un diálogo activo y constructivo con Estados Unidos en materia económica y comercial, para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al llegar a la 82 Asamblea Anual de la Caintra Nuevo León, el funcionario federal informó que recientemente se concretó una primera ronda formal de conversaciones con autoridades estadounidenses, en la que se abordaron temas clave para fortalecer la integración productiva de la región.

Ebrard destacó que este canal de comunicación refleja una relación estable entre ambos países, a pesar de las diferencias que han surgido en algunos sectores.

“La semana pasada se llevó a cabo la primera ronda formal de conversaciones entre México y Estados Unidos, nos fue muy bien. “Si ya estamos en conversaciones formales, creo que eso es una buena señal; yo espero y soy optimista de que logremos una renovación los próximos 10 años”, indicó Ebrard.

En particular, se refirió a los aranceles al acero impuestos por Estados Unidos, los cuales México ha cuestionado por considerar que afectan la competitividad del intercambio bilateral.

No obstante, subrayó que estos desacuerdos no han frenado el diálogo entre ambas naciones y el secretario lo consideró como una primera conversación “positiva” para el mercado bilateral.

“Otro tema que planteamos, evidentemente, es que no nos gustan para nada los aranceles, es decir, que, por ejemplo, el arancel que nos pusieron del 50% al acero es justo, ellos tienen superávit con nosotros. “Si queremos reducir nuestra dependencia de Asia, pues necesitamos reducir la incertidumbre de este lado y no tener aranceles intempestivos. Cambios de reglas, eso no nos ayuda, entonces, bueno, esa fue la primera conversación, yo creo que fue positiva, fue buena”, comentó Ebrard.

El titular de Economía resaltó la relevancia de México como socio comercial estratégico, al señalar que el país se mantiene como el principal exportador hacia Estados Unidos, con la mayoría de sus productos libres de aranceles.

Adicionalmente, mencionó que uno de los temas abordados en estas mesas de trabajo es la necesidad de fortalecer la producción regional, especialmente en sectores como el farmacéutico, donde actualmente existe una alta dependencia de insumos provenientes de Asia.

“En farmacéutica, para ser cualquier medicamento, necesitas lo que se llama KSM, que son sustancias estratégicas vinculadas a la petroquímica, en México, Estados Unidos, Canadá, igual estamos importando de Asia el 90%. No es lógico eso, entonces tenemos que producirlos. “Si te vas al siguiente paso de la industria farmacéutica, estás importando APIs. Lo mismo, 85%, estamos igual. México y Estados Unidos, entonces eso lo tenemos que cambiar”, añadió el secretario.

Finalmente, Ebrard reiteró su expectativa de que el diálogo con Estados Unidos continúe avanzando, lo que permitiría consolidar acuerdos que beneficien a la economía de la región de Norteamérica y refuercen la cooperación comercial entre los países integrantes del T-MEC.

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