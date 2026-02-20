Confirma Fiscalía detenidos por ataque armado en Salamanca

El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que el caso del ataque armado ocurrido en un campo de fútbol de Salamanca ya fue judicializado y cuenta con al menos tres personas detenidas.

El funcionario señaló que las órdenes de aprehensión se ejecutaron como parte de la investigación iniciada tras la agresión, que dejó 11 personas muertas y una docena de lesionadas.

“El hecho ya fue judicializado, se obtuvieron órdenes de aprehensión y fueron ejecutadas”, indicó el fiscal al referirse a los avances del caso.

Detenciones tras labores de inteligencia

Las capturas se realizaron mediante operativos coordinados entre fuerzas de seguridad estatales y la Fiscalía, luego de trabajos de inteligencia desplegados desde el día de la masacre.

Las autoridades aclararon que la información detallada sobre los detenidos, incluyendo su presunta participación y los delitos imputados, se dará a conocer cuando sean presentados ante un juez.

El fiscal reiteró que el objetivo es llevar a todos los responsables ante la justicia y evitar que el caso quede impune.

Además, subrayó que las indagatorias siguen abiertas para identificar a más participantes y esclarecer completamente el móvil.

Violencia ligada a disputa criminal

El ataque ocurrió en la comunidad Loma de Flores, donde hombres armados irrumpieron en una convivencia deportiva y dispararon contra los asistentes.

Diez personas murieron en el lugar y otra más falleció en un hospital.

Las primeras líneas de investigación apuntan a una confrontación entre dos grupos que mantienen una disputa por el control territorial en la región.

Fuentes de seguridad indicaron que algunas víctimas estarían vinculadas a servicios de seguridad privada relacionados con una de las organizaciones criminales, lo que reforzó la hipótesis de un ataque dirigido.

