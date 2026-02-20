Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
salamanca_fiscal_45d5f10db9
Nacional

Confirma Fiscalía detenidos por ataque armado en Salamanca

El fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que el ataque en Salamanca ya fue judicializado y dejó tres detenidos

  • 20
  • Febrero
    2026

El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que el caso del ataque armado ocurrido en un campo de fútbol de Salamanca ya fue judicializado y cuenta con al menos tres personas detenidas.

El funcionario señaló que las órdenes de aprehensión se ejecutaron como parte de la investigación iniciada tras la agresión, que dejó 11 personas muertas y una docena de lesionadas.

“El hecho ya fue judicializado, se obtuvieron órdenes de aprehensión y fueron ejecutadas”, indicó el fiscal al referirse a los avances del caso.

Detenciones tras labores de inteligencia

Las capturas se realizaron mediante operativos coordinados entre fuerzas de seguridad estatales y la Fiscalía, luego de trabajos de inteligencia desplegados desde el día de la masacre.

Las autoridades aclararon que la información detallada sobre los detenidos, incluyendo su presunta participación y los delitos imputados, se dará a conocer cuando sean presentados ante un juez.

El fiscal reiteró que el objetivo es llevar a todos los responsables ante la justicia y evitar que el caso quede impune.

Además, subrayó que las indagatorias siguen abiertas para identificar a más participantes y esclarecer completamente el móvil.

Violencia ligada a disputa criminal

El ataque ocurrió en la comunidad Loma de Flores, donde hombres armados irrumpieron en una convivencia deportiva y dispararon contra los asistentes.

Diez personas murieron en el lugar y otra más falleció en un hospital.

Las primeras líneas de investigación apuntan a una confrontación entre dos grupos que mantienen una disputa por el control territorial en la región.

Fuentes de seguridad indicaron que algunas víctimas estarían vinculadas a servicios de seguridad privada relacionados con una de las organizaciones criminales, lo que reforzó la hipótesis de un ataque dirigido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_9177_62862b52ca
Confirman continuidad del rescate en Pasta de Conchos
camillero_tamaulipas_435c5482c5
Liberan a camillero acusado de abuso sexual en autobús Transpais
ernestina_godoy_visita_coahuila_pasta_de_conchos_6df2a95f9d
Ernestina Godoy reafirma investigaciones por Pasta de Conchos
publicidad

Últimas Noticias

IMG_20260220_155449_cfad9277c4
Monterrey aplica 4 mil vacunas contra sarampión
IMG_9177_62862b52ca
Confirman continuidad del rescate en Pasta de Conchos
america_vs_puebla_083db0dda9
América golea 4-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc
publicidad

Más Vistas

congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
andrew_mountbatten_windsor_ea5d694ee6
Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III
publicidad
×