Nacional

México exporta más y también compra más a EUA, destaca Presidenta

Sheinbaum defendió que la relación comercial con Estados Unidos se sostiene en una 'integración con soberanía'. Señaló que ambos países compran y venden más

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación económica entre México y Estados Unidos se sostiene en una dinámica de “integración con soberanía”, la cual, dijo se ha fortalecido durante décadas y se profundizó con el actual acuerdo comercial regional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el vínculo bilateral no depende únicamente de los tratados, sino de la cercanía productiva y del intercambio constante entre ambos mercados.

“Como siempre hemos dicho, hay integración con soberanía, que es importante. Y esto se viene dando incluso desde antes de los tratados comerciales”, expresó.

México exporta más… y también compra más

Sheinbaum resaltó que México se mantiene como principal socio comercial de Estados Unidos, no sólo por el volumen de exportaciones, sino también por el nivel de compras de productos estadounidenses.

“No sólo somos el mayor exportador hacia Estados Unidos, sino que somos el primer comprador de productos de Estados Unidos”, dijo.

“Ellos exportan mucho a México y nosotros exportamos mucho a Estados Unidos”, señaló.

Explicó que este flujo en ambos sentidos refleja una interdependencia productiva que va desde manufactura hasta cadenas de suministro industriales.

Aranceles no frenan el intercambio

La mandataria reconoció que existen aranceles en sectores como acero, aluminio y vehículos, pero sostuvo que una parte significativa del comercio permanece libre de impuestos, lo que mantiene activo el intercambio.

“Aún cuando tenemos aranceles… hay una parte muy importante en donde no hay aranceles”, señaló. “La cercanía y la integración que ya existe ha permitido este intercambio comercial”.

El gobierno considera que este comportamiento es una señal positiva de cara a la revisión del tratado comercial regional prevista en los próximos años.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que el crecimiento simultáneo de exportaciones e importaciones muestra que el acuerdo beneficia a ambas economías, incluso en un contexto global marcado por políticas más proteccionistas.

“Lo que muestra es que, más allá de una política particular de mayor proteccionismo, es muy relevante para ambos países mantener el acuerdo comercial”, concluyó.

 


