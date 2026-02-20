Podcast
harfuch_jalisco_uif_05ab881c95
Nacional

UIF y FGR investigan red de fraude por nexos criminales: Harfuch

Omar García Harfuch confirmó que la FGR investiga un resort presuntamente ligado a una red de fraude en tiempos compartidos vinculada con el narcotráfico

  • 20
  • Febrero
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales mantienen una investigación en curso sobre un resort que habría sido vinculado por Estados Unidos con una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente relacionada con una organización criminal oriunda de Jalisco.

El funcionario señaló que la indagatoria está en manos de la Fiscalía General de la República, instancia que dará a conocer avances conforme se consoliden las pruebas.

“Es una investigación en proceso… la UIF hizo una denuncia a FGR y ellos darán informes sobre la investigación”, declaró.

Coordinación con inteligencia financiera

De acuerdo con el secretario, el caso se trabaja de forma conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera, que detectó movimientos financieros y estructuras empresariales que podrían estar relacionadas con operaciones ilícitas.

García Harfuch explicó que ya fueron enlistadas empresas y personas vinculadas al caso, aunque evitó precisar el número de involucrados por tratarse de una carpeta abierta.

“De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas”, indicó.

Más casos en distintos estados

El titular de Seguridad aclaró que el expediente del resort no es un hecho aislado. Confirmó que existen otras investigaciones abiertas en diferentes entidades relacionadas con posibles vínculos entre actividades empresariales y grupos delictivos.

“Sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando”, señaló.

El contexto del caso surge luego de que autoridades estadounidenses impusieran sanciones contra una red dedicada al fraude de tiempos compartidos, un esquema que engaña a propietarios de inmuebles para obtener pagos anticipados mediante ofertas falsas de venta o inversión.

Según información oficial, la red utilizaba empresas turísticas como fachada para captar recursos y dispersarlos mediante estructuras corporativas y prestanombres, particularmente en destinos del occidente del país.

La Secretaría de Hacienda presentó denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y reforzó el bloqueo de cuentas para limitar el acceso al sistema financiero.


