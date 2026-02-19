Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
coahuila_pasta_de_conchos_4908c28be6
Coahuila

Pasta de Conchos: dos décadas lucrando con la tragedia

Las autoridades que inspeccionaron la mina nunca regresaron a verificar que las violaciones fueran subsanadas, y 19 meses después sobrevino la tragedia

  • 19
  • Febrero
    2026

La madrugada del 19 de febrero de 2006, las entrañas de la tierra se tragaron a 65 trabajadores de la mina 8 de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas, uno de los numerosos pueblos asentados en la meseta de la zona minera de Coahuila, conocida como Región Carbonífera.

De acuerdo con la relatoría oficial, una explosión de gas metano derrumbó gran parte de las galerías de la mina, perteneciente a Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota-Velasco, uno de los hombres más adinerados del país.

Once mineros lograron escapar del derrumbe, pero decenas de ellos quedaron sepultados en las tinieblas, a decenas de metros de profundidad.

coahuila-pasta-de-conchos.jpeg

Fallas de seguridad y omisiones

De inmediato se corrió la voz, y en cuestión de horas, cientos de personas, entre familiares, trabajadores y cuerpos de rescate, llegaron a la par de los primeros rayos del sol para ver la devastación y la tragedia en toda su dimensión.

Las investigaciones posteriores arrojaron que, como es frecuente, los trabajadores laboraban en condiciones infames, con salarios miserables y con poca seguridad.

Los reportes de fallas de seguridad de la mina databan desde el inicio del milenio. La última inspección a la mina 8 se había realizado el 12 de julio de 2004, donde se asentaron al menos 43 violaciones directas a las normas de seguridad e higiene, por lo que se habían ordenado 48 medidas en calidad de urgencia.

Las autoridades que inspeccionaron la mina nunca regresaron a verificar que las violaciones fueran subsanadas. Y 19 meses después sobrevino la tragedia.

coahuila-pasta-de-conchos.jpeg

Suspensión del rescate

Como suele suceder en hechos de esta magnitud, vinieron los intercambios de acusaciones, los encubrimientos y los señalamientos de corrupción. Entre todo esto estaba el dolor de los familiares, quienes recibieron desde el primer momento una promesa de rescate de sus seres queridos.

El tiempo transcurrió y la posibilidad de encontrarlos vivos se fue diluyendo conforme pasaban los días.

Para el 4 de abril de 2007, cuando apenas se habían rescatado los cuerpos de Felipe de Jesús Torres Reyna y de Manuel Peña Saucedo, Minera México decidió suspender la búsqueda de cuerpos argumentando que se estaba poniendo en riesgo a los rescatistas.

Un diagnóstico presentado por la empresa señaló que la mayor parte de la mina se encontraba inundada y contaminada, por lo que decidió detener el rescate.

coahuila-pasta-de-conchos.jpeg

Reanudación de la búsqueda

Fue hasta septiembre del 2021 que el Gobierno Mexicano, tras un largo litigio de las familias y organismos en pro de los derechos humanos, decidió retomar las acciones y recomenzó los trabajos de búsqueda y rescate con un nuevo proyecto, que ha avanzado lento, pero de manera constante.

El Gobierno indemnizó a las familias de los mineros, construyó un memorial en el sitio y, a la fecha, se han logrado rescatar restos de 25 mineros, y han identificado a 23 de ellos.

38 más permanecen en las tinieblas, a la espera de que sus cuerpos se reencuentren con la luz del sol, para que sus familias los despidan y luego los regresen a la tierra.

coahuila-pasta-de-conchos.jpeg

Memoria y exigencia de justicia

Las 65 cruces de madera que permanecen en las afueras de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera en San Juan de Sabinas son un impresionante recuerdo de la tragedia que cubrió a toda esta región.

La búsqueda de los restos de los mineros ha ido de la mano del clamor de justicia y una verdad que, de acuerdo con las familias, ha sido conocida, documentada, pero todavía negada.

coahuila-pasta-de-conchos.jpeg

El camino ha sido largo, tedioso, desgastante, pero no ha terminado. Las familias afirman que, mientras exista un solo minero que no haya regresado a casa, la búsqueda no se puede dar por concluida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_31ab6be717
Presentan en Monclova a nuevo delegado de la FGE
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
IMG_9027_0578b447ad
Llaman a reformar seguridad en minería del carbón
publicidad

Últimas Noticias

IMSS_Coahuila_6b52616fa0
IMSS Coahuila fortalece atención con nuevos especialistas
EH_UNA_FOTO_31ab6be717
Presentan en Monclova a nuevo delegado de la FGE
INFO_7_CONTEXTO_1_a4d05eb8d4
Anuncia Donald Trump apertura de archivos sobre extraterrestres
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
publicidad
×