Rechaza AMLO indultar a Mario Aburto tras petición de Colosio

"También aprovechó para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que yo indulte, quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado. Yo quiero, en lo que a mi corresponde, no se deje de investigar, yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así", señaló el tabasqueño.