Wall Street abre en rojo por subidas en empresas de defensa

Wall Street comenzó la jornada de este jueves con descensos en sus principales indicadores debido a las medidas efectuadas porla administración del presidente Donald Trump.

La Bolsa de Nueva York arrancó con los siguientes valores:

Dow Jones de Industriales: -0.18%

S&P 500: -0.13%

Nasdaq: -0.41%

Petróleo de Texas al alza

Con subida del 1.89% y con un precio de hasta 57.05 dólares el barril, el petróleo de Texas se recuperó tras sufrir una caída semanal en las reservas comerciales de Estados Unidos.

Según la agencia EFE, los futuros del crudo rebotaban después de una jornada roja en la víspera debido a que el pacto del presidente Trump estipulara la transferencia de hasta 50 millones de barriles a Estados Unidos desde Venezuela.

En los primeros compases de la jornada, se disparaban contratistas de Defensa como:

General Dynamics, 5.6 %

Raytheon, 4.5 %

Lockheed Martin, 8.2 %

Northrop Grumman, 9.3 %

Boeing, 1.5 %

El déficit comercial de Estados Unidos cayó a 29,400 millones de dólares en octubre, 39% más que el mes anterior.

Comentarios