Nevadas colapsan aeropuertos de Europa; Rusia en alerta naranja

Francia, Bélgica, Países Bajos, Marruecos, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Serbia, son algunos de los países afectados por las intensas nevadas registradas durante los últimos día en Europa.

Cierre de aeropuertos y 15,000 personas varadas en Europa

La suspensión de cientos de vuelos Aeropuertos de París, Bruselas o Ámsterdam, así como miles de kilómetros de atascos acumulados, cancelaciones de trenes y miles de personas sin electricidad son algunas de las consecuencias registradas por la fuerte caída de nieve en dichas ciudades.

#Paris amanece pintando de blanco!

La #nieve vuelve a caer esta mañana en la capital de #Francia 🇫🇷

❄️

Reportan vuelos cancelados por la nevada de hoy, enero 7 de 2026#verglas #snow #Neige

Vía @Arab_Storms pic.twitter.com/lhVsDPPCL6 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 7, 2026

Moscú decreta alerta naranja

Autoridades decretaron alerta naranja climática debido a las intensas nevadas pronosticadas para este jueves y viernes.

Los servicios meteorológicos explicaron este incremento de las precipitaciones con la influencia de un ciclón procedente del Mediterráneo, cuyo centro alcanzará el sábado el oeste de Rusia central, y la caída de la presión atmosférica.

Estragos, récords y alertas por frente frío en Europa

París y sus alrededores activaron el Nivel 3 del Plan de Nieve y Hielo, lo que incluye un límite de velocidad de 70 km/h y suspensión de clases.

Este temporal obligó a detener los diversos medios de transporte que brindar servicio en la comunidad.

La Oficina de Meteorología emitió una alerta por el paso de una ola de frío por Escocia e Inglaterra, donde se espera que la caída de nieve en Escocia e Inglaterra.





