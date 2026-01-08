Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Intensas_nevadas_colapsan_aeropuertos_Europa_e6a70c4bb7
Internacional

Nevadas colapsan aeropuertos de Europa; Rusia en alerta naranja

Esta intensa caída de nieve ha sido una de las más fuertes para Hungría , después de reportar una acumulación de hasta 40 centímetros de altura

  • 08
  • Enero
    2026

Francia, Bélgica, Países Bajos, Marruecos, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Serbia, son algunos de los países afectados por las intensas nevadas registradas durante los últimos día en Europa.

Intensas-nevadas-colapsan-aeropuertos-Europa.jpg

Cierre de aeropuertos y 15,000 personas varadas en Europa

La suspensión de cientos de vuelos Aeropuertos de París, Bruselas o Ámsterdam, así como miles de kilómetros de atascos acumulados, cancelaciones de trenes y miles de personas sin electricidad son algunas de las consecuencias registradas por la fuerte caída de nieve en dichas ciudades.

Moscú decreta alerta naranja

Autoridades decretaron alerta naranja climática debido a las intensas nevadas pronosticadas para este jueves y viernes.

Intensas-nevadas-colapsan-aeropuertos-Europa.jpg

Los servicios meteorológicos explicaron este incremento de las precipitaciones con la influencia de un ciclón procedente del Mediterráneo, cuyo centro alcanzará el sábado el oeste de Rusia central, y la caída de la presión atmosférica.

Estragos, récords y alertas por frente frío en Europa

París y sus alrededores activaron el Nivel 3 del Plan de Nieve y Hielo, lo que incluye un límite de velocidad de 70 km/h y suspensión de clases.

Intensas-nevadas-colapsan-aeropuertos-Europa.jpg

Este temporal obligó a detener los diversos medios de transporte que brindar servicio en la comunidad. 

Intensas-nevadas-colapsan-aeropuertos-Europa.jpg

La Oficina de Meteorología emitió una alerta por el paso de una ola de frío por Escocia e Inglaterra, donde se espera que la caída de nieve en Escocia e Inglaterra. 

Intensas-nevadas-colapsan-aeropuertos-Europa.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bundesliga_nieve_partidos_4a5eb5ad74
¡Qué frío! Suspenden dos partidos de la Bundesliga tras nevadas
EH_UNA_FOTO_2026_01_08_T135807_254_63a68556c4
Vigilarán que aumento de TUA se destine a mejoras en aeropuerto
nl_cfe_santa_catarina_b331528ad4
Anuncia CFE corte programado de luz en colonias de Santa Catarina
publicidad

Últimas Noticias

liga_mx_fuera_de_lugar_semiautomatico_abaf1d544c
Llega el fuera de lugar semiautomático a la Liga MX
ia_grok_restringen_imagenes_sexualizadas_X_65183b0170
Grok limitará a suscriptores la creación de imágenes en X
20_toneladas_japon_mexico_e235827359
Decomisan 20 toneladas de tabaco ilegal proveniente de Japón
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_35_27_AM_8853937894
Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas
publicidad
×