Chocan_trailer_robado_Mexico_Queretaro_650b073cac
Chocan tráiler robado contra caseta de autopista México-Querétaro

Sucedió en la caseta de Tepotzotlán, donde los presuntos delincuentes estrellaron la unidad de carga pesada con el conductor encerrado en el camarote

  • 08
  • Enero
    2026

Un tráiler robado fue impactado contra una de las casetas de la autopista México-Querétaro durante la mañana de este jueves en la Ciudad de México.

Esto sucedió alrededor del kilómetro 101, cuando al menos cuatro delincuentes sorprendieron al conductor de la unidad con doble semirremolque cuando desayunaba.

Chocan-trailer-robado-Mexico-Queretaro.jpg

Estos presuntos delincuentes se unieron para maniatarlo y privarlo de la libertad en el camarote de la unidad. Poco después, tomaron el control de la unidad cargada con más de 51 toneladas de sandía, para terminar impactados contra la caseta de cobro de Tepotzotlán. 

La mercancía quedó dispersa sobre el pavimento, mientras que la vialidad de la zona se encontraba colapsada por dicho accidente.

Trasciende que este choque se derivó de una persecución, donde elementos de la Guardia Nacional seguían a los ladrones. Se presume que lograron huir de la escena.


