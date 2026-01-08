Chocan tráiler robado contra caseta de autopista México-Querétaro

Un tráiler robado fue impactado contra una de las casetas de la autopista México-Querétaro durante la mañana de este jueves en la Ciudad de México.

Esto sucedió alrededor del kilómetro 101, cuando al menos cuatro delincuentes sorprendieron al conductor de la unidad con doble semirremolque cuando desayunaba.

Estos presuntos delincuentes se unieron para maniatarlo y privarlo de la libertad en el camarote de la unidad. Poco después, tomaron el control de la unidad cargada con más de 51 toneladas de sandía, para terminar impactados contra la caseta de cobro de Tepotzotlán.

Unos sujetos robaron un tráiler sobre la México-Querétaro son detectados por la Guardua Nacional, los persiguen y terminan estrellándose contra la caseta #Tepotzotlán.



pic.twitter.com/GorOCsxwjx — Capi Super Girl. (@capi_abril) January 8, 2026

La mercancía quedó dispersa sobre el pavimento, mientras que la vialidad de la zona se encontraba colapsada por dicho accidente.

🚨🚨🚨La que Corre y Vuela



-El conductor se bajó por un café por el km 107, y al regresar 4 malandros lo abordaron y encerraron en el camarote

-Después unos GN se dieron cuenta y les marcaron el alto, fue entonces que comenzó la corretiza por en México-Querétaro

-El camionero… pic.twitter.com/NbivYtqGjE — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) January 8, 2026

Trasciende que este choque se derivó de una persecución, donde elementos de la Guardia Nacional seguían a los ladrones. Se presume que lograron huir de la escena.

