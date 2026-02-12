Acuerdan Sheinbaum y gobernadores coordinación contra sarampión

Ante el incremento de casos de sarampión en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó con los gobernadores de las 32 entidades reforzar la coordinación para contener el brote y mejorar la información que se brinda a la población.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que sostuvo una reunión virtual con los titulares de los Ejecutivos estatales y sus respectivos secretarios de Salud para homologar criterios y acelerar la estrategia nacional.

“Esa coordinación ya existía a través de la Secretaría de Salud, pero ahora se fortaleció”, afirmó.

Enlaces estatales y vacunación

Como parte de los acuerdos, se designará un enlace por cada entidad para supervisar la distribución de vacunas y garantizar que la información fluya de manera uniforme.

“Unificamos los criterios y estamos en total coordinación. Se nombró un enlace por cada estado para la distribución de vacunas y toda la información que se tiene que dar”, explicó.

En el encuentro también participaron integrantes del gabinete federal de Salud y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Sheinbaum adelantó que a partir de la próxima semana se colocarán carteles informativos en planteles escolares.

“Va a haber también cartelones en las escuelas para que todas las familias estén informadas”, señaló.

Más de 28 millones de vacunas disponibles

El Gobierno federal informó el 11 de febrero que la estrategia contempla la disponibilidad de 28 millones de dosis.

La vacunación priorizará a niños de 6 meses a 12 años, así como a personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquemas completos.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo reiteró que la prioridad es frenar la propagación mediante vacunación oportuna y comunicación clara.

“Estamos trabajando de manera conjunta para proteger a la población”, sostuvo.

