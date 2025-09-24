Cerrar X
amlo_se_despide_de_integrantes_del_gabinete_de_seguridad_3a804ec46a
Nacional

Rechaza Presidencia divisiones con AMLO tras comparaciones de EUA

Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos del embajador de EUA, quien comparó su estrategia de seguridad con la de Andrés Manuel López Obrador

  • 24
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los comentarios realizados por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien elogió su estrategia de seguridad en comparación con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El diplomático estadounidense calificó como “audaz” la estrategia de Sheinbaum para enfrentar al narcotráfico y la contrastó con el enfoque de “abrazos, no balazos” del gobierno anterior.

A su juicio, el cambio marca “una nueva era de cooperación” entre ambos países.

Unidad dentro de la 4T

Frente a estos señalamientos, Sheinbaum aclaró que no permitirá intentos de dividir su administración del proyecto encabezado por López Obrador.

“Es la misma línea de gobierno, somos parte de la misma transformación”, afirmó.

También aseguró que la oposición busca sembrar esa percepción de ruptura, pero que no prosperará.

Además, reconoció la labor realizada en el sexenio pasado, pero subrayó que en esta etapa se decidió fortalecer las áreas de investigación e inteligencia para respaldar a las instituciones de seguridad pública.

Entre las medidas, destacó la creación de un sistema único para la seguridad y el impulso a la judicialización de casos.

Por otra parte, la mandataria reiteró que la atención a las causas sociales sigue siendo prioridad, pero ahora existe un énfasis mayor en la coordinación institucional y el uso de inteligencia. 

“No es un rompimiento ni una nueva estrategia: es la siguiente etapa de la transformación”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_9_81df8e0111
Invertirán 4.8 mil mdd en centro de datos en Querétaro
expresidente_de_francia_3ba5e8f828
Condenan a expresidente de Francia a cinco años de cárcel
corea_del_sur_corea_norte_04e2f8d0d1
Revela Seúl cuatro instalaciones nucleares en Corea del Norte
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_9_81df8e0111
Invertirán 4.8 mil mdd en centro de datos en Querétaro
expresidente_de_francia_3ba5e8f828
Condenan a expresidente de Francia a cinco años de cárcel
don_omar_b9cb550ddf
Don Omar anuncia su retiro tras 25 años de carrera en el reguetón
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×