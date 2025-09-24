Rechaza Presidencia divisiones con AMLO tras comparaciones de EUA

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los comentarios realizados por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien elogió su estrategia de seguridad en comparación con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El diplomático estadounidense calificó como “audaz” la estrategia de Sheinbaum para enfrentar al narcotráfico y la contrastó con el enfoque de “abrazos, no balazos” del gobierno anterior.

A su juicio, el cambio marca “una nueva era de cooperación” entre ambos países.

Unidad dentro de la 4T

Frente a estos señalamientos, Sheinbaum aclaró que no permitirá intentos de dividir su administración del proyecto encabezado por López Obrador.

“Es la misma línea de gobierno, somos parte de la misma transformación”, afirmó.

También aseguró que la oposición busca sembrar esa percepción de ruptura, pero que no prosperará.

Además, reconoció la labor realizada en el sexenio pasado, pero subrayó que en esta etapa se decidió fortalecer las áreas de investigación e inteligencia para respaldar a las instituciones de seguridad pública.

Entre las medidas, destacó la creación de un sistema único para la seguridad y el impulso a la judicialización de casos.

Por otra parte, la mandataria reiteró que la atención a las causas sociales sigue siendo prioridad, pero ahora existe un énfasis mayor en la coordinación institucional y el uso de inteligencia.

“No es un rompimiento ni una nueva estrategia: es la siguiente etapa de la transformación”, puntualizó.

