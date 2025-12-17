Podcast
Nacional

Procesan a 'El Limones', jefe de plaza de Los Cabrera Sarabia

Un juez vinculó a proceso a Edgar 'R', alias 'El Limones', señalado como jefe de plaza y operador financiero de Los Cabrera Sarabia

  • 17
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Edgar “R”, conocido como “El Limones”, identificado por las autoridades como jefe de plaza y principal operador financiero del grupo delictivo Los Cabrera Sarabia, con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Red criminal con presencia en La Laguna

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado operaba en coordinación con integrantes de la familia Herrera, originarios de Gómez Palacio, Durango.

La red criminal estaría enfocada en financiar células delictivas en Torreón, Coahuila, lo que permitió la operación de grupos armados en la región de La Laguna, que comprende municipios de Durango y Coahuila.

La FGR señaló que esta estructura también estaría relacionada con amenazas y extorsiones contra comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, en Chihuahua.

Investigación por lavado y extorsión

Las indagatorias apuntan a que “El Limones” habría manejado depósitos millonarios de origen no justificado, además de realizar transferencias a empresas presuntamente utilizadas para el lavado de dinero.

También se le atribuyen operaciones de compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y actividades relacionadas con juegos de apuesta.

Cabe destacar que la vinculación a proceso permitirá que continúe la investigación complementaria mientras el acusado enfrenta los cargos que le imputa la Fiscalía.

Niegan vínculo con Pedro Haces

Durante una conferencia del Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que no existen elementos que vinculen al diputado Pedro Haces con Edgar “N”.

“La investigación inició por denuncias específicas de extorsión directa a empresarios y productores; no están relacionadas con sindicatos ni con grupos políticos”, afirmó el funcionario.

Estructura criminal identificada

Por su parte, las autoridades confirmaron que Edgar “N” sería integrante de Los Cabrera Sarabia, célula afín a Los Mayos, del Cártel del Pacífico.

Dentro de la organización, se ubicaría en el segundo nivel de mando, recibiendo órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”, considerado líder regional del grupo.


