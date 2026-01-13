Podcast
Nacional

Rechaza Sheinbaum posible alza de hasta 20% en seguros

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 menciona que las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA pagado por bienes y servicios

  • 13
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilar que las aseguradoras no trasladen los costos a los usuarios por temas fiscales.

Durante la conferencia matutina celebrada este martes en el Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que dentro de la reforma fiscal se impidió la deducción del Impuesto al Valor Agregado, por lo que pedirá el analizar las supuestas propuestas de dichas empresas por aumentar el costo de los seguros hasta un 20%.

"No debe ser así, incluso en el acuerdo que se llegó con ellos. No debe ser así y voy a pedirle al secretario de Hacienda que este pendiente de ello" recalcó.

Reforma fiscal modifica regulación de aseguradoras

Tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, donde se modificaron algunas regulaciones de las aseguradoras el pasado primero de enero.

De acuerdo con el artículo 25, fracción XVI se dice que las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA pagado por bienes y servicios.

"Para los efectos de los artículos 1o. y 4o., de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no será acreditable el impuesto al valor agregado trasladado en la adquisición de bienes o prestación de servicios recibidos, ni el propio pagado en la importación, cuando dichos bienes o servicios se destinen para dar cumplimiento al contrato de seguro, y la indemnización consista en el resarcimiento de daños o la reposición del bien siniestrado, a través de terceros, conforme a la Ley Sobre el Contrato de Seguro."


