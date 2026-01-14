Reportan que EUA podría atacar a Irán en las próximas 24 horas

Estados Unidos podría cumplir su amenaza de intervenir contra el régimen de Irán en las próximas 24 horas, de acuerdo con fuentes diplomáticas europeas y de Medio Oriente citadas por una agencia de noticias internacional.

La posibilidad de un ataque militar no ha sido descartada por funcionarios europeos e israelíes, quienes advierten que la decisión estaría prácticamente tomada.

Protestas sacuden al régimen iraní

Irán enfrenta desde finales de diciembre una ola de protestas antigubernamentales detonadas por el desplome del rial, que alcanzó mínimos históricos frente al dólar.

Comerciantes de Teherán cerraron negocios en señal de protesta, lo que derivó en movilizaciones masivas en varias ciudades del país.

De acuerdo con autoridades iraníes, alrededor de 2 mil personas han muerto durante los disturbios, entre ellas civiles y elementos de las fuerzas de seguridad.

Mensajes de Trump elevan la tensión

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno intervendría si se registraban muertes de manifestantes.

En días recientes, se dirigió públicamente a los “patriotas iraníes”, a quienes llamó a continuar con las protestas y a tomar el control de sus instituciones, asegurando que “la ayuda está en camino”.

Estas declaraciones reforzaron la percepción de que Washington se prepara para una acción directa, aunque hasta ahora no se ha confirmado el alcance ni el momento exacto de una eventual operación militar.

Advertencias de represalias

Por otra parte, el gobierno iraní ha acusado a Estados Unidos e Israel de instigar las protestas mediante tácticas de “guerra blanda” e infiltración de grupos terroristas.

Además, Teherán ha reiterado que responderá con ataques contra instalaciones militares estadounidenses si se concreta una intervención.

