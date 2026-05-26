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Alerta Cofepris por medicamento falso contra cáncer

La Cofepris emitió una alerta sanitaria por la circulación en México de un lote falsificado del medicamento Darzalex, utilizado para tratar mieloma múltiple

  • 26
  • Mayo
    2026

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la circulación en México de un lote falsificado del medicamento Darzalex (Daratumumab), utilizado para el tratamiento del mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la sangre.

La autoridad sanitaria advirtió que el producto representa un riesgo para la salud pública, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad ni eficacia al tratarse de un medicamento apócrifo.

“Esta situación representa un riesgo para la salud de la población, ya que se trata de un producto falsificado”, informó la Cofepris mediante un comunicado.

Identifican lote falsificado

De acuerdo con la dependencia federal, el lote detectado corresponde al número MYS7381, con fecha de caducidad 03/2029.

La alerta surgió luego de que la farmacéutica Janssen-Cilag notificara que dicho lote no existe dentro de sus registros oficiales, por lo que nunca fue fabricado, acondicionado ni distribuido por la empresa.

El medicamento falsificado corresponde a la presentación de Darzalex 100 mg/5 mL solución, cuyo principio activo es el daratumumab, utilizado en pacientes adultos diagnosticados con mieloma múltiple.

Piden no comprar ni usar el producto

Tras detectar la falsificación, la Cofepris pidió a pacientes, médicos, hospitales, farmacias y distribuidores evitar la compra o uso del producto señalado.

Además, exhortó a inmovilizar cualquier unidad detectada y denunciar su comercialización ante las autoridades sanitarias correspondientes.

La dependencia también solicitó a profesionales de la salud reportar posibles reacciones adversas relacionadas con el medicamento mediante el sistema VigiRam o a través del correo de farmacovigilancia.

Ozempic y otros productos también fueron alertados

Además del caso de Darzalex, Cofepris difundió nuevas alertas sanitarias relacionadas con otros productos falsificados y comercializados de manera irregular.

Entre ellos se encuentra Ozempic 0.25 mg-0.5 mg/dosis (semaglutida), medicamento utilizado para el tratamiento de diabetes y control de peso, del cual también se detectaron versiones falsificadas.

La comisión advirtió igualmente sobre la comercialización irregular de productos de la empresa CSL Behring, S.A. de C.V.

En otra alerta, Cofepris informó sobre la falsificación y venta ilegal del producto PLAGA-FIN (Fipronil + Permetrina), además de suplementos alimenticios identificados como HYM y DIABHYM.

Asimismo, emitió un aviso de riesgo por el retiro del mercado del producto BAIRABRON 200 mg/75 mg, compuesto por trimebutina y simeticona.

Como parte de las medidas preventivas, Cofepris recordó que los medicamentos únicamente deben adquirirse en establecimientos que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria vigente.

Asimismo, recomendó verificar que los distribuidores estén autorizados por la empresa titular del registro sanitario y que exista documentación que acredite la adquisición legal del producto.

La autoridad sanitaria aseguró que mantendrá vigilancia permanente para detectar nuevos casos relacionados con medicamentos falsificados y evitar riesgos para la población.


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