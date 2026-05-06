Recibirá presidenta a BTS en Palacio Nacional este miércoles

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este miércoles recibirá al grupo surcoreano BTS en Palacio Nacional, en una visita que calificó como “algo muy bonito” por el impacto que la banda tiene entre jóvenes mexicanos.

Durante su intervención, la mandataria explicó que el encuentro se llevará a cabo alrededor de las 17:00 horas y será de carácter breve, aunque significativo en términos culturales y de acercamiento internacional.

“Es un grupo musical de Corea del Sur que tiene mucho éxito en el mundo, mucho, mucho éxito y particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, destacó.

Gestión con Corea del Sur abrió la puerta

Sheinbaum detalló que la visita fue posible gracias a gestiones realizadas con el presidente de Corea del Sur, luego de que seguidores del grupo expresaran su deseo de más conciertos en México.

“Le escribió una carta… porque las y los jóvenes estaban muy tristes, querían que hubiera más conciertos”, relató.

A partir de ese contacto, se logró establecer comunicación con los productores de la agrupación, lo que derivó en la visita oficial al recinto histórico.

“Agradezco mucho al presidente de Corea, porque gracias a él se pudo dar este encuentro”, subrayó.

La jefa del Ejecutivo resaltó que BTS no solo destaca por su popularidad global, sino por el contenido de sus canciones, centradas en valores como la amistad, la paz y el humanismo.

“Lo que cantan siempre son mensajes de amistad, de paz, de amor, y eso le gusta mucho a las y los jóvenes”, expresó.

Además, destacó que el fenómeno trasciende edades, al señalar que su audiencia incluye tanto adolescentes como adultos.

Posible saludo a fans desde un balcón

Ante la expectativa generada por la visita, Sheinbaum no descartó la posibilidad de que los integrantes del grupo salgan a saludar a sus seguidores desde uno de los balcones de Palacio Nacional.

“Si viene mucha gente… podemos abrirles un balcón para que los saluden”, adelantó.

No obstante, aclaró que no se trataría del balcón principal, reservado para actos oficiales como el Grito de Independencia, sino de un espacio alterno dentro del recinto.

También puntualizó que el contacto con el público será limitado debido a los protocolos de seguridad del grupo.

Un encuentro simbólico entre México y Corea

La titular del Poder Ejecutivo Federal enmarcó la visita como un gesto de amistad entre México y Corea del Sur, además de una oportunidad para acercarse a las juventudes.

“Es algo bonito y además de amistad entre Corea y México”, señaló.

Finalmente, Sheinbaum indicó que aprovechará el encuentro para dialogar con los integrantes del grupo y sus productores, sin descartar futuras colaboraciones o eventos en el país.

“Vamos a platicar con ellos… no sabemos todavía, apenas voy a conversar”, concluyó.

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