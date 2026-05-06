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'Podrían haber acusaciones contra funcionarios mexicanos': EUA

En una entrevista el fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que seguirán investigando vínculos con el crimen organizado y podrían haver mas acusaciones

  • 06
  • Mayo
    2026

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Wallace Blanche, aseguró que el Departamento de Justicia mantiene como prioridad el combate a la corrupción y al crimen organizado vinculado con funcionarios mexicanos.

Durante una entrevista con el medio News Nation, el funcionario estadounidense afirmó que las investigaciones no se detendrán, incluso si involucran a integrantes del gobierno mexicano.

“Es algo que ya hemos hecho antes, pero vamos a seguir haciéndolo”, declaró Blanche.

Las declaraciones ocurren tras señalamientos contra Rocha Moya

Los comentarios del fiscal se producen una semana después de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios y exservidores públicos, fuera señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

Blanche sostuvo que la administración del presidente Donald Trump ha adoptado un enfoque integral para combatir las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Afirma que la relación con México sigue siendo buena

A pesar de las investigaciones y acusaciones recientes, el fiscal interino aseguró que actualmente existe una “buena relación” entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

No obstante, advirtió que dicha relación depende de la cooperación bilateral en temas prioritarios como migración, combate al narcotráfico y seguridad fronteriza.

“No quiero dar a entender que la relación es mala”, puntualizó.

Colaboración entre ambos países continúa

El funcionario confirmó que agencias estadounidenses de distintos niveles mantienen coordinación con autoridades mexicanas para enfrentar delitos como tráfico de drogas, trata de personas y otras actividades criminales que afectan a Estados Unidos.

Asimismo, al ser cuestionado sobre la posibilidad de enviar agentes estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles, Blanche respondió que una decisión de ese tipo corresponde únicamente al presidente Donald Trump.

Sin embargo, afirmó que ambos gobiernos comparten el interés de frenar el flujo de drogas y fortalecer la cooperación en seguridad.

“Sé que el liderazgo en México lo quiere, igual que nosotros. Es cuestión de cómo trabajamos juntos para lograrlo”, señaló.


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