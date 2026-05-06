Asume José Roberto Quiñónez, Vicefiscalía General de Sinaloa

La titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta a José Roberto Quiñonez Coronado como encargado de la Vicefiscalía General, tras la salida de Dámaso Castro Zaavedra, quien solicitó licencia al cargo luego de los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La designación se da en medio de un contexto de alta presión institucional, luego de que autoridades de Estados Unidos incluyeran al exvicefiscal en una investigación relacionada con el Cártel de Sinaloa, lo que derivó en su separación temporal para no interferir en el proceso.

Relevo en la Vicefiscalía y nuevos nombramientos

En un comunicado oficial, la Fiscalía estatal informó que, además de este relevo, fue nombrada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro, como parte de los ajustes internos tras la salida del funcionario.

Durante la ceremonia de toma de protesta, Sánchez Kondo exhortó a los nuevos responsables a desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y los convocó a trabajar de manera coordinada para fortalecer la procuración de justicia en la entidad.

Asimismo, aseguró que ambos funcionarios contarán con el respaldo institucional necesario para el desarrollo de sus funciones, al tiempo que subrayó la importancia de conducirse con compromiso y respeto a la institucionalidad.

"Durante el acto, la Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad", menciona el comunicado.

Investigación internacional y contexto del caso

La salida de Castro Zaavedra ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara el pasado 28 de abril una investigación formal contra diversos funcionarios de Sinaloa, entre ellos el exvicefiscal, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Jay Clayton, y con apoyo de la DEA, Castro Zaavedra, identificado con el alias de “Culiacán Regio” habría recibido pagos mensuales cercanos a los 200 mil pesos entre 2021 y septiembre de 2024 a cambio de brindar protección a integrantes de algunos grupos criminales-

La investigación señala que el exfuncionario presuntamente intervino para evitar detenciones y proporcionar información operativa, lo que derivó en acusaciones por delitos como conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armamento de uso exclusivo y conspiración para el manejo de explosivos, cargos que podrían alcanzar penas de cadena perpetua en caso de ser comprobados.

Este caso también involucra a otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes igualmente han sido señalados en el mismo expediente.

Ante este panorama, la fiscal estatal reiteró que la licencia solicitada por Castro Zaavedra busca garantizar un proceso sin interferencias, al tiempo que subrayó la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.

“Hay un principio de presunción de inocencia para todas las personas. Hasta este momento, la investigación está en su curso y estamos atentos a lo que se resuelve”, señaló previamente la funcionaria.

La designación de Quiñonez Coronado como encargado de despacho se da en un momento clave para la institución, que busca mantener la operación de la procuración de justicia en Sinaloa mientras se desarrollan los procesos legales tanto a nivel nacional como internacional.

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