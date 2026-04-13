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Tamaulipas

Tania Contreras López encabeza la refundación del Poder Judicial

La Magistrada Presidenta hizo un llamado a los servidores públicos a corresponder a la mejora salarial con ética y excelencia.

  • 13
  • Abril
    2026

Bajo la premisa de que la justicia debe ponerse al servicio de la gente, la Magistrada presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras López, afirmó que la institución atraviesa un proceso profundo de reingeniería y transformación sin precedentes en el estado.

Durante la presentación de los avances de sus primeros 100 días de gestión, la Magistrada destacó que esta "refundación" del Poder Judicial de Tamaulipas no es solo un cambio administrativo, sino una visión centrada en la dignidad de las personas y la eficiencia institucional.

Uno de los pilares más relevantes de esta nueva etapa es la dignificación salarial. Contreras López subrayó que no se puede hablar de transformación si se ignora a quienes sostienen la institución, logrando que ningún trabajador perciba un sueldo inferior al salario mínimo.

"Hoy ese compromiso es una realidad palpable. Hemos logrado la dignificación salarial de 1,645 trabajadores. Esta decisión es un acto de justicia que corrige desigualdades y reconoce el esfuerzo diario", señaló la Magistrada, enfatizando que mejores salarios se traducen en mejores prestaciones, acceso a créditos y la posibilidad de un retiro digno.

Durante la ceremonia cívica de honres a la bandera, la Magistrada expuso los siguientes logros:  

  • Segunda Instancia: Se ha resuelto el 100% de los asuntos, garantizando certeza jurídica.
  • Materia Penal: Se regularizaron el 100% de los procedimientos iniciales sin detenidos fuera de plazo, respetando estrictamente el debido proceso.
  • Productividad en Juzgados: El ritmo mensual de resoluciones aumentó un 42%.
  • Justicia Laboral: Se logró un incremento histórico del 137% en la resolución mensual de expedientes que presentaban rezagos de años.
  • Sistema Penal Oral: A través de un programa piloto en Ciudad Victoria, se incrementó en un 40% la atención en salas de audiencia.

La transformación también alcanzó la infraestructura y la rendición de cuentas. Por primera vez en la historia, las sesiones del Pleno se transmiten en vivo, abriendo las puertas de la institución a la ciudadanía.

Además, se fortaleció la capacidad operativa con la adquisición de casi 400 equipos de cómputo y la reorganización de archivos, lo que incluyó el retiro de 16 toneladas de material inactivo, optimizando los espacios de trabajo.

Finalmente, la Magistrada Presidenta hizo un llamado a los servidores públicos a corresponder a esta mejora salarial con ética y excelencia.

"A la dignificación del salario corresponde un compromiso renovado con el servicio público. Estamos sentando las bases de un nuevo Poder Judicial: uno que escucha, que actúa y que pone a las personas en el centro de su quehacer", concluyó.


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