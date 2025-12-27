Sheinbaum destaca entrega de 30 trenes de repavimentación en 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 27 de diciembre de 2025 que durante el año se adquirieron y entregaron 30 trenes de repavimentación, como parte de una estrategia nacional para rehabilitar y modernizar la infraestructura vial.

“Los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país. Además, estamos en proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores. Avanzamos”, expuso en sus redes sociales.

Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, diez se entregaron en el Estado de México; los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.



¿Qué son los trenes de repavimentación?

Se trata de conjuntos de maquinaria pesada de última generación, perfiladoras, fresadoras, petrolizadoras, pavimentadoras, compactadores y rodillos, que trabajan de forma integrada para bacheo, retiro de asfalto, reencarpetamiento y pavimentación.

“Una perfiladora, es parte de los trenes de repavimentación que estamos comprando para todo el país y ahora estamos aquí en el oriente del Estado de México, en Texcoco, porque son varias máquinas, mira, que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Estado de México”, explicó la mandataria.

Cada tren puede avanzar alrededor de un kilómetro por día, con un rendimiento anual estimado de 200 a 300 kilómetros.

Prioridad para el oriente del Estado de México

Del total, 10 trenes fueron entregados al oriente del Edomex para atender vialidades locales en Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz, una región donde habitan cerca de 10 millones de personas.

Los equipos quedaron bajo responsabilidad de los gobiernos municipales.

Rehabilitación de carreteras federales

Los 20 trenes restantes se destinan a la rehabilitación de carreteras federales en todo el país, con entregas progresivas a estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

Sheinbaum anunció además la modernización de 13 trenes adicionales para caminos alimentadores, enfocados en vialidades rurales y secundarias.

El programa permitirá reducir costos de mantenimiento hasta en 30%, atender emergencias viales y generar empleos.

El objetivo del Gobierno federal es que para mediados de 2026 se complete una primera rehabilitación integral de la red carretera federal, como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México y la estrategia nacional de infraestructura.

