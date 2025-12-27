Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G8k_BQUXWIAA_Qg9_W_3e039eb4e6
Nacional

Sheinbaum destaca entrega de 30 trenes de repavimentación en 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 27 de diciembre de 2025 que durante el año se adquirieron y entregaron 30 trenes de repavimentación

  • 27
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 27 de diciembre de 2025 que durante el año se adquirieron y entregaron 30 trenes de repavimentación, como parte de una estrategia nacional para rehabilitar y modernizar la infraestructura vial.

“Los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país. Además, estamos en proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores. Avanzamos”, expuso en sus redes sociales.

¿Qué son los trenes de repavimentación?

Se trata de conjuntos de maquinaria pesada de última generación, perfiladoras, fresadoras, petrolizadoras, pavimentadoras, compactadores y rodillos, que trabajan de forma integrada para bacheo, retiro de asfalto, reencarpetamiento y pavimentación.

“Una perfiladora, es parte de los trenes de repavimentación que estamos comprando para todo el país y ahora estamos aquí en el oriente del Estado de México, en Texcoco, porque son varias máquinas, mira, que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Estado de México”, explicó la mandataria.

G8kBQUYWcAA2L7R.jfif

Cada tren puede avanzar alrededor de un kilómetro por día, con un rendimiento anual estimado de 200 a 300 kilómetros.

Prioridad para el oriente del Estado de México

Del total, 10 trenes fueron entregados al oriente del Edomex para atender vialidades locales en Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz, una región donde habitan cerca de 10 millones de personas.

Los equipos quedaron bajo responsabilidad de los gobiernos municipales.

Rehabilitación de carreteras federales

Los 20 trenes restantes se destinan a la rehabilitación de carreteras federales en todo el país, con entregas progresivas a estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

Sheinbaum anunció además la modernización de 13 trenes adicionales para caminos alimentadores, enfocados en vialidades rurales y secundarias.

G8kBQUVXwAIJugb.jfif

El programa permitirá reducir costos de mantenimiento hasta en 30%, atender emergencias viales y generar empleos.

El objetivo del Gobierno federal es que para mediados de 2026 se complete una primera rehabilitación integral de la red carretera federal, como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México y la estrategia nacional de infraestructura.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_28_T105542_569_396b1a2f5a
Sheinbaum invita a disfrutar el Parque Ecológico Lago de Texcoco
EH_UNA_FOTO_2025_12_28_T091620_491_9719f7808d
Sheinbaum lidera aprobación presidencial en América Latina
tasa_desocupacion_mexico_8329d6d521
Destaca Sheinbaum a México como segundo país con menor desempleo
publicidad

Últimas Noticias

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
Retiran_60_toneladas_de_residuos_sobre_Rio_Santa_Catarina_en_2025_5dc5447a24
Recolectan más de 60 toneladas de residuos de Río Santa Catarina
52c36de3f2a527d0b91e3f84ea49522c30c6b8edw_d6549fd88e
Israel recibe su primer sistema láser de defensa Iron Beam
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×