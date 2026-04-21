Registran sismo de magnitud 4.8 al sur de Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional registró este lunes un sismo de magnitud 4.8 en el municipio de Miahuatlán, al sureste de Oaxaca.

Información preliminar señalaba que el movimiento más intenso se registró en Tlacolula. Sin embargo, el reporte fue actualizado con una intensidad de 4.8.

Protección Civil actualiza magnitud de sismo

La Coordinación Nacional de Protección Civil oficializó la magnitud del sismo como de 4.8, donde la mayor sensación telúrica se registró al noreste del municipio de Miahuatlán.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 64 km al NORESTE de MIAHUATLAN, OAX 21/04/26 08:52:13 Lat 16.52 Lon -96.03 Pf 82 km pic.twitter.com/pNNjmhfgu7 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) April 21, 2026

De acuerdo con los detalles brindados por el Servicio Sismológico Nacional, este fenómeno natural tuvo una profundidad de 82.7 kilómetros.

Registran sismo de magnitud preliminar 5.2 al sureste de Oaxaca

A través de redes sociales, el organismo dio a conocer que este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros en el municipio de Tlacolula.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 57 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX 21/04/26 08:52:14 Lat 16.68 Lon -96.02 Pf 10 km pic.twitter.com/WxnpXrOwNq — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 21, 2026

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que se mantiene comunicación con las autoridades correspondientes para evaluar posibles riesgos y daños en la zona afectada.

🚨#Sismo PRELIMINAR magnitud 5.2 en #Oaxaca



A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/F0U3Gj9xQR — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 21, 2026

Mientras que el gobernador Salomón Jara afirmó que su administración se mantiene atenta a posibles actualizaciones, por lo que exhortó a la comunidad a conservar la calma.

"Hace unos momentos se registró un sismo.

El Gobierno del Estado se mantiene atento a la información oficial que emita el Servicio Sismológico Nacional, así como a los reportes de las instancias correspondientes. Se exhorta a la población a conservar la calma, atender las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales. En breve se dará a conocer mayor información conforme las autoridades competentes actualicen los reportes correspondientes."

Hace unos momentos se registró un sismo.

El Gobierno del Estado se mantiene atento a la información oficial que emita el Servicio Sismológico Nacional, así como a los reportes de las instancias correspondientes.



Se exhorta a la población a conservar la calma, atender las… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) April 21, 2026

- Información en proceso -

Comentarios