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Nacional

Registran sismo de magnitud 4.8 al sur de Oaxaca

A través de redes sociales, el organismo dio a conocer que este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros

  • 21
  • Abril
    2026

El Servicio Sismológico Nacional registró este lunes un sismo de magnitud 4.8 en el municipio de Miahuatlán, al sureste de Oaxaca.

Información preliminar señalaba que el movimiento más intenso se registró en Tlacolula. Sin embargo, el reporte fue actualizado con una intensidad de 4.8.

Protección Civil actualiza magnitud de sismo

La Coordinación Nacional de Protección Civil oficializó la magnitud del sismo como de 4.8, donde la mayor sensación telúrica se registró al noreste del municipio de Miahuatlán

De acuerdo con los detalles brindados por el Servicio Sismológico Nacional, este fenómeno natural tuvo una profundidad de 82.7 kilómetros.

Registran sismo de magnitud preliminar 5.2 al sureste de Oaxaca

A través de redes sociales, el organismo dio a conocer que este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros en el municipio de Tlacolula.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que se mantiene comunicación con las autoridades correspondientes para evaluar posibles riesgos y daños en la zona afectada.

Mientras que el gobernador Salomón Jara afirmó que su administración se mantiene atenta a posibles actualizaciones, por lo que exhortó a la comunidad a conservar la calma.

"Hace unos momentos se registró un sismo.
El Gobierno del Estado se mantiene atento a la información oficial que emita el Servicio Sismológico Nacional, así como a los reportes de las instancias correspondientes.

Se exhorta a la población a conservar la calma, atender las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

En breve se dará a conocer mayor información conforme las autoridades competentes actualicen los reportes correspondientes."

 

 

- Información en proceso -


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