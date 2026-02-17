Podcast
Nacional

Reporta Federación altas tasas de vacunación contra el sarampión

Autoridades de salud informaron que México mantiene alta cobertura contra el sarampión, con 27 millones de vacunas disponibles

El Gobierno de México reportó avances en la Estrategia Nacional contra el sarampión, al destacar que el país mantiene una alta cobertura de vacunación y una incidencia controlada de la enfermedad, pese al registro de nuevos casos en las últimas semanas.

Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que actualmente se contabilizan 9 mil 487 casos acumulados, lo que representa un aumento de 410 contagios respecto al último reporte, una cifra que calificó como manejable.

“Hoy en México, si bien tenemos casos nuevos, estamos en una incidencia relativamente baja. ¿Por qué? Porque estamos protegidos la gran mayoría de los mexicanos”, afirmó.

Vacunación masiva, clave para frenar contagios

El funcionario subrayó que la vacunación universal sigue siendo la principal herramienta para contener el virus y evitar complicaciones graves o fallecimientos.

“La vacunación universal sirve para proteger a la persona y también a la comunidad. Cuando más mexicanos estamos vacunados, menos espacio tiene el virus para crecer”, explicó Clark.

Recordó que el primer brote reciente se detectó en Chihuahua en febrero de 2025, en comunidades con baja cobertura, pero fue controlado tras la aplicación de 1.8 millones de dosis, lo que permitió reducir los contagios hasta prácticamente eliminarlos en esa entidad.

México cuenta con millones de dosis disponibles

Clark informó que el país dispone actualmente de 27 millones de vacunas listas para aplicarse, y que en los próximos meses llegarán cerca de 20 millones adicionales, lo que permitirá fortalecer la campaña nacional.

Además, destacó el incremento acelerado en la aplicación de dosis. Tan solo en la semana del 7 al 13 de febrero se administraron 1.6 millones de vacunas, una cifra sin precedentes.

“Nuestra meta es aplicar 2.5 millones de vacunas cada semana. Tenemos suficientes dosis y estamos convencidos de que esta es la mejor forma de proteger a la población”, señaló.

En total, desde febrero de 2025 se han aplicado 16 millones de vacunas, una cifra muy superior al promedio anual previo al brote.

Niñas y niños, grupo prioritario

Las autoridades hicieron un llamado urgente a vacunar a menores de entre seis meses y 12 años, considerados el grupo más vulnerable.

“Si tu hijo o hija no se ha vacunado, llévalo a vacunar. Si solo tiene una dosis, es importante completar el esquema”, enfatizó el subsecretario.

También invitó a personas de entre 13 y 49 años que no cuenten con su esquema completo a acudir a los centros de salud, especialmente en estados con mayor incidencia como Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.

Actualmente, el país cuenta con más de 20 mil puntos de vacunación gratuitos, disponibles en todo el sistema de salud pública.

Por otra parte, las autoridades reiteraron que la vacunación no solo protege de forma individual, sino que es esencial para evitar nuevos brotes y frenar la propagación del virus en el territorio nacional.


