Fortalece México relación económica con Canadá; T-MEC se mantiene

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno trabaja en fortalecer la relación económica con Canadá, tras la llegada de una delegación de 400 empresarios de ese país interesados en ampliar inversiones en territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que este acercamiento forma parte de una estrategia para reforzar el comercio y aprovechar las oportunidades que ofrece el bloque económico de Norteamérica.

“Estamos fortaleciendo la relación con Canadá. Hay 400 empresarios canadienses, están en México, en una jornada de vínculo no solamente con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos para poder invertir en nuestro país”, afirmó.

Buscan ampliar inversiones y comercio bilateral

Sheinbaum explicó que sostendrá reuniones con funcionarios canadienses, incluido el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, para dar seguimiento a acuerdos previos firmados con el primer ministro canadiense.

“El objetivo es escuchar y trabajar en darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro Carney. Lo que queremos es fortalecer no solo el comercio, sino también las inversiones”, señaló.

T-MEC seguirá vigente, asegura Sheinbaum

La titular del Poder Ejecutivo Federal, reiteró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá continuará como eje central del comercio regional, aunque no descartó posibles ajustes en el futuro.

“El T-MEC va a permanecer, va a haber a lo mejor algunas modificaciones, pero va a permanecer porque es beneficioso”, subrayó.

Añadió que la relación con Canadá no sustituye el acuerdo trilateral, sino que lo complementa mediante nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica.

Empresarios ven oportunidades, pero piden menos trámites

Sheinbaum indicó que el diálogo con empresarios extranjeros ha sido positivo, sin que se hayan planteado conflictos relevantes, aunque reconoció que existen preocupaciones sobre procesos administrativos.

“No hay nadie que haya planteado algún problema, sino, como siempre, que sí se tardan mucho los trámites. Estamos en un trabajo muy importante para reducir todos los trámites”, explicó.

México busca diversificar sus socios comerciales

También destacó que su gobierno impulsa una agenda económica más amplia, que incluye el fortalecimiento de relaciones con países como India y Brasil, así como la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Señaló que el objetivo es ampliar los mercados para productos mexicanos, atraer inversiones y reducir la dependencia de un solo socio comercial, en medio de los cambios en la economía global.

