Wall Street abre mixto con incremento en Dow Jones

Wall Street abrió este martes en verde, después de que la jornada de negociaciones iniciara con la posible venta de Warner Bros.

Dow Jones : sube 0.11% hasta 49,544 unidades

: sube 0.11% hasta 49,544 unidades S&P 500 : sube 0.59% hasta 6,844 unidades

: sube 0.59% hasta 6,844 unidades Nasdaq: sube 0.64% hasta 22,554 unidades

En el plano tecnológico, compañías de chips como Micron y SanDisk perdían un 2.21% y un 3.41% respectivamente, en un momento en el que hay cierta incertidumbre sobre las capacidades de inversión en chips de Inteligencia Artificial (IA), según la agencia EFE.

En otros valores, Airbnb subía más de un 4% y Coca-Cola ganaba casi un 3%.

Warner Bros. reabre diálogo con Paramount por siete días

Warner Bros. Discovery (WBD) anunció que reanudará temporalmente las negociaciones con Paramount Skydance durante un periodo de siete días que concluirá el 23 de febrero de 2026, en medio de la disputa por el control de la compañía.

La decisión fue posible gracias a una exención limitada concedida por Netflix, con quien WBD mantiene un acuerdo de fusión pendiente. El objetivo, según explicó la empresa en un comunicado, es permitir que Paramount presente su “mejor y última oferta” y aclarar deficiencias detectadas en propuestas anteriores.

