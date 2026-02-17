Los envíos a Cuba continúan, pero sin petróleo: Presidenta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, el cual incluirá alimentos y otros insumos solicitados por las autoridades de la isla para atender las necesidades de su población.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el apoyo forma parte de la política de cooperación internacional de México ante la situación que enfrenta el país caribeño.

“Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria de alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el Gobierno cubano que necesita a su pueblo”, afirmó.

Sin envío de petróleo por ahora

Sheinbaum aclaró que, por el momento, México no enviará combustibles a Cuba, en medio de las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra los países que suministren petróleo a la isla.

Además, subrayó que la prioridad es proteger los intereses nacionales, aunque reiteró su desacuerdo con las medidas adoptadas por Washington.

“Protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano”, señaló.

México rechaza sanciones y defiende soberanía

La mandataria reiteró su postura en favor de la autodeterminación de los pueblos y sostuvo que la situación interna de Cuba debe resolverse sin presiones externas.

“Debe ser el propio pueblo cubano el que decida cómo se gobierna, sin intromisión ni injerencia de nadie más”, expresó.

Esta postura forma parte de la política exterior mexicana, que históricamente ha defendido la no intervención y la cooperación internacional.

Envíos recientes superaron las 800 toneladas

El nuevo paquete humanitario se suma a los envíos realizados recientemente por México, que incluyeron más de 814 toneladas de alimentos y bienes básicos transportados en buques hacia La Habana.

Por otra parte, México también ha manifestado su disposición para facilitar el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, además de ofrecer apoyo logístico para el traslado de ayuda humanitaria, como parte de su compromiso con la cooperación regional.

