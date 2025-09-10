Rescata Profepa animales exóticos en Tabasco tras cateo
La Profepa y la FGR aseguraron siete ejemplares de vida silvestre, entre ellos guacamayas y loros en peligro de extinción, durante un operativo en un domicilio
- 10
-
Septiembre
2025
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias federales, aseguraron siete ejemplares de fauna silvestre en un domicilio del fraccionamiento Altozano, municipio de Centro, Tabasco.
La diligencia, realizada el pasado 6 de septiembre, se originó a partir de una denuncia ciudadana que señalaba la presunta posesión ilegal de armas y animales exóticos.
🚨 Aseguramos 7 ejemplares de vida silvestre en un domicilio de Tabasco, entre ellos guacamayas y loros cabeza amarilla, especies consideradas en peligro de extinción. 🦜— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 9, 2025
📢 Los ejemplares fueron trasladados a una UMA para su resguardo, mientras que otros tres ejemplares… pic.twitter.com/YbUOQxk5ny
Especies rescatadas y en resguardo especializado
Durante el operativo se localizaron dos guacamayas verdes (Ara militaris), tres loros cabeza amarilla (Amazona oratrix), una guacamaya azul dorada (Ara ararauna) y una tortuga sulcata (Centrochelys sulcata).
Los ejemplares fueron trasladados a una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) para su resguardo y atención veterinaria especializada.
Otros animales bajo custodia de la FGR
En la misma propiedad se hallaron también una cebra (Equus zebra) y dos avestruces (Struthio camelus), que quedaron bajo custodia de la FGR mientras se define su situación legal.
Según las autoridades, todos los animales estaban en aparente buen estado físico y en espacios adecuados.
Aves en peligro de extinción
Cabe destacar que la guacamaya verde y el loro cabeza amarilla se encuentran enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies en peligro de extinción. Su posesión sin autorización constituye un delito federal.
Por su parte, la Profepa señaló que continuará colaborando con la FGR en la integración de la carpeta de investigación y en el seguimiento del estado de salud de los ejemplares asegurados, reforzando así las acciones para combatir el tráfico y la posesión ilegal de fauna silvestre en México.
