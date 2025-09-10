Rescata Profepa animales exóticos en Tabasco tras cateo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias federales, aseguraron siete ejemplares de fauna silvestre en un domicilio del fraccionamiento Altozano, municipio de Centro, Tabasco.

La diligencia, realizada el pasado 6 de septiembre, se originó a partir de una denuncia ciudadana que señalaba la presunta posesión ilegal de armas y animales exóticos.

Especies rescatadas y en resguardo especializado

Durante el operativo se localizaron dos guacamayas verdes (Ara militaris), tres loros cabeza amarilla (Amazona oratrix), una guacamaya azul dorada (Ara ararauna) y una tortuga sulcata (Centrochelys sulcata).

Los ejemplares fueron trasladados a una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) para su resguardo y atención veterinaria especializada.

Otros animales bajo custodia de la FGR

En la misma propiedad se hallaron también una cebra (Equus zebra) y dos avestruces (Struthio camelus), que quedaron bajo custodia de la FGR mientras se define su situación legal.

Según las autoridades, todos los animales estaban en aparente buen estado físico y en espacios adecuados.

Aves en peligro de extinción

Cabe destacar que la guacamaya verde y el loro cabeza amarilla se encuentran enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies en peligro de extinción. Su posesión sin autorización constituye un delito federal.

Por su parte, la Profepa señaló que continuará colaborando con la FGR en la integración de la carpeta de investigación y en el seguimiento del estado de salud de los ejemplares asegurados, reforzando así las acciones para combatir el tráfico y la posesión ilegal de fauna silvestre en México.

