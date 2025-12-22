Podcast
Nuevo León

Regios vivirán una Navidad con clima caluroso

Nuevo León tendrá una Navidad más calurosa de lo habitual, con máximas de hasta 26 grados en Nochebuena y 25 grados el 25 de diciembre

  • 22
  • Diciembre
    2025

Esta Navidad, los abrigos pueden quedarse guardados, ya que en Nuevo León se espera un ambiente más caluroso de lo habitual para esta temporada.

De acuerdo con el pronóstico, durante la Nochebuena se prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de hasta 26 grados

Para el jueves 25 de diciembre, las condiciones serán similares, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados, lo que mantendrá un clima templado a cálido durante gran parte del día.

Ante este panorama, quienes planean cenas al aire libre o reuniones familiares podrán disfrutar de una Navidad con “calorcito”, muy distinta a las bajas temperaturas que tradicionalmente se registran en estas fechas en la entidad.

