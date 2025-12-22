Regios vivirán una Navidad con clima caluroso

Esta Navidad, los abrigos pueden quedarse guardados, ya que en Nuevo León se espera un ambiente más caluroso de lo habitual para esta temporada.

De acuerdo con el pronóstico, durante la Nochebuena se prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de hasta 26 grados.

Para el jueves 25 de diciembre, las condiciones serán similares, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados, lo que mantendrá un clima templado a cálido durante gran parte del día.

Ante este panorama, quienes planean cenas al aire libre o reuniones familiares podrán disfrutar de una Navidad con “calorcito”, muy distinta a las bajas temperaturas que tradicionalmente se registran en estas fechas en la entidad.





Comentarios