Revela Sheinbaum que armas del CJNG vienen de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum urgió a Estados Unidos a frenar el flujo de armamento hacia México, luego de que se diera a conocer que la mayoría de las armas utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación contra fuerzas federales provienen del país vecino.

Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el tráfico de armas es uno de los puntos centrales en la agenda de seguridad bilateral y afirmó que Washington puede contribuir de forma directa.

“Si nos quieren ayudar, nos pueden ayudar de muchas maneras. Una de ellas: paren la entrada de armas de Estados Unidos a México”, expresó.

Reclamo por el tráfico de armamento

Sheinbaum recordó que el ingreso de armas de alto calibre ha sido una preocupación constante para México, particularmente por el uso de equipo de uso militar en ataques contra elementos del Ejército.

Contrastó la estrategia actual con el operativo “Rápido y Furioso”, implementado durante el gobierno de Felipe Calderón, que permitió el ingreso controlado de armamento para rastrear a grupos criminales.

“Las recibieron los grupos delincuenciales, les quitaron el chip y las usaron. ¿Quién promovió que entraran? El gobierno”, criticó.

Denuncias contra fabricantes

La mandataria también destacó que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se presentaron demandas en cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas por facilitar su tráfico ilegal.

“Así como nosotros paramos el fentanilo que va a Estados Unidos, que ellos disminuyan las armas que están entrando a México”, señaló.

Más de 23 mil armas aseguradas

Cabe recordar que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en lo que va del actual gobierno se han asegurado más de 23 mil armas, de las cuales cerca del 80% tienen origen estadounidense.

El funcionario reiteró que la proporción se mantiene en distintos operativos, incluido el realizado en Tapalpa, donde fuerzas federales enfrentaron a integrantes del crimen organizado.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal defendió la estrategia de seguridad basada en atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, así como coordinación entre instituciones.

“Nuestro objetivo siempre ha sido la paz y la tranquilidad del pueblo. Está funcionando la estrategia y vamos a seguir avanzando”, concluyó.

Por otra parte, reiteró que la reducción del tráfico de armas es clave para contener la violencia y avanzar en la pacificación de las zonas con mayor presencia criminal.

