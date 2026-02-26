Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
desalojan_ciudad_judicial_cdmx_d2dd55c64a
Nacional

Desalojan Ciudad Judicial tras presunta amenaza de bomba en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México afirmó que esto corresponde a la denuncia de supuestos artefactos explosivos

  • 26
  • Febrero
    2026

Decenas de trabajadores de Ciudad Judicial fueron desalojados ante la presunta amenaza de riesgo en las inmediaciones de los Juzgados de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

A través de redes sociales, el Poder Judicial de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que corroboró el desalojo de las personas.

Alcaldesa detalla que recibieron llamadas de presunta amenaza

Alessandra Rojo de la Vega anunció que esta movilización se originó después de recibir llamadas de alerta sobre esta posible situación de riesgo.

A través de redes sociales, compartió imágenes en las que se muestra que alrededor de 600 personas fueron desalojadas de manera preventiva.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México afirmó que esto corresponde a la denuncia de supuestos artefactos explosivos, por lo que personal especializado del Agrupamiento Zorros se encuentra en revisión de la zona.

 

- Información en proceso -

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INE_archivo_a37ac013d0
INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político
5869b67df354bc542cc097af02faffb1b92a1e42w_05f82556b8
México exige devolución de 195 piezas prehispánicas en subasta
pemex_desabasto_falso_fabcddc5e0
Pemex redujo sus pérdidas un 94,2 % durante 2025
publicidad

Últimas Noticias

INE_archivo_a37ac013d0
INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político
cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Simológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×