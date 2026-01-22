Revisa Sheinbaum avance de investigación del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que sostuvo un encuentro con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, para revisar diversos asuntos de interés federal, entre ellos el avance de la investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que la conversación se desarrolló con respeto a la autonomía del Ministerio Público.

“Es el seguimiento de algunos temas en particular que me interesaba conocer, reconociendo la autonomía de la fiscal, pues hay algunos temas que nos interesan”, señaló.

Caja negra, clave en la indagatoria

Sheinbaum precisó que preguntó a Godoy sobre los tiempos para contar con un dictamen técnico del accidente ferroviario, sin recibir detalles específicos sobre la investigación en curso.

“Uno fue, sin que me diera detalles, el tema de cuándo puede estar el dictamen del tren interoceánico. Me manifestó que la próxima semana estará listo”, afirmó.

Otros asuntos en revisión

Además del caso del tren, la titular del Poder Ejecutivo federal indicó que abordaron otros temas relevantes que se mantienen bajo seguimiento institucional.

“Hablamos también de algunos temas relevantes que nos parece importante que se den seguimiento, esencialmente”, añadió.

Comentarios