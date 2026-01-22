Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_tren_interoceanico_cff3be7f38
Nacional

Revisa Sheinbaum avance de investigación del Tren Interoceánico

La mandataria dijo que se reunió con Ernestina Godoy y adelantó que el peritaje del descarrilamiento del Tren Interoceánico podría conocerse la próxima semana

  • 22
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que sostuvo un encuentro con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, para revisar diversos asuntos de interés federal, entre ellos el avance de la investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que la conversación se desarrolló con respeto a la autonomía del Ministerio Público.

“Es el seguimiento de algunos temas en particular que me interesaba conocer, reconociendo la autonomía de la fiscal, pues hay algunos temas que nos interesan”, señaló.

godoy-sheinbaum-reunion.jpg

Caja negra, clave en la indagatoria

Sheinbaum precisó que preguntó a Godoy sobre los tiempos para contar con un dictamen técnico del accidente ferroviario, sin recibir detalles específicos sobre la investigación en curso.

“Uno fue, sin que me diera detalles, el tema de cuándo puede estar el dictamen del tren interoceánico. Me manifestó que la próxima semana estará listo”, afirmó.

Otros asuntos en revisión

Además del caso del tren, la titular del Poder Ejecutivo federal indicó que abordaron otros temas relevantes que se mantienen bajo seguimiento institucional.

“Hablamos también de algunos temas relevantes que nos parece importante que se den seguimiento, esencialmente”, añadió.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

avion_hercules_cf581f22b5
México estrena avión Super Hercules en Fuerza Aérea
harfuch_fbi_director_c4fe8f1f5a
Recibe Harfuch al director del FBI en reunión estratégica
tren_interoceanico_dictamen_sheinbaum_fgr_685ce43da6
FGR alista dictamen por descarrilamiento del Tren Interoceánico
publicidad

Últimas Noticias

avion_hercules_cf581f22b5
México estrena avión Super Hercules en Fuerza Aérea
robbie_williams_numero_uno_album_f98eb0f4b4
Robbie Williams rompe récord y deja atrás a The Beatles
copa_femenil_premios_fifa_6688fc738e
Premiará FIFA con US$2.3 millones al campeón de Copa femenina
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×