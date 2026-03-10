Bajan 44% homicidios en México y en NL 68% en 17 meses

El gobierno federal informó que los homicidios dolosos en el país han registrado una disminución significativa durante los primeros 17 meses de la actual administración.

De acuerdo con cifras oficiales, el promedio diario de asesinatos bajó 44% entre septiembre de 2024 y febrero de 2026.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó el reporte nacional con datos consolidados provenientes de las 32 fiscalías estatales.

La funcionaria explicó que el país pasó de 86.9 homicidios diarios al inicio del gobierno a 48.8 en febrero de 2026, lo que representa 38 asesinatos menos por día en comparación con el arranque de la administración.

“En los últimos 17 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en el promedio diario de homicidios dolosos”, señaló Figueroa.

Nuevo León registra reducción de 68% en homicidios

En el caso de Nuevo León, el informe federal señala una caída importante en los asesinatos. La entidad pasó de cinco homicidios diarios en promedio en septiembre de 2024 a 1.61 en febrero de 2026, lo que representa una reducción del 68%

“En el caso de Nuevo León, hay una reducción en este mismo periodo analizado del 68% en el promedio diario de homicidios. “Como se puede ver en la gráfica, en septiembre de 2024 la entidad registraba un promedio de cinco homicidios dolosos diarios, mientras que en febrero de 2026 el promedio de homicidios se redujo a 1.61”, indicó la funcionaria.

El dato coloca al estado entre las entidades que han logrado disminuir de forma relevante este delito durante el periodo analizado.

Febrero de 2026, el mes con menos homicidios en más de una década

El reporte también subraya que febrero de 2026 fue el mes con menor promedio diario de homicidios en los últimos 11 años.

Al comparar con el mismo mes del año pasado, la caída también es significativa, ya que en febrero de 2025 se registraban 75 homicidios diarios, mientras que este año el promedio fue de 48.8, lo que equivale a una reducción del 35%.

Ocho estados concentran más de la mitad de los homicidios

Pese a la tendencia a la baja, el informe identifica que ocho entidades concentran más del 50% de los homicidios del país.

La lista es encabezada por:

Guanajuato (9.4%)

Sinaloa (7.9%)

Chihuahua (7.5%)

Baja California (7.2%)

Morelos (6%)

Veracruz (5.6%)

Estado de México (5.3%)

Oaxaca (5.3%)

El reporte también señala que 26 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Entre las reducciones más marcadas destacan:

San Luis Potosí: -86%

Quintana Roo: -69.3%

Aguascalientes: -65.4%

Estados con mayor reducción de violencia

Además, dicho informe también analiza la evolución del delito en entidades que históricamente registraban altos niveles de homicidios.

Guanajuato: reducción del 64% respecto a su pico de violencia de 2025.

Estado de México: caída del 61%, pasando de 6.63 a 2.61 homicidios diarios.

Jalisco: disminución del 58%.

Guerrero: baja del 72% en el promedio diario.

Sonora: reducción del 55%.

En Sinaloa, donde se registró un repunte por conflictos entre grupos criminales desde septiembre de 2024, la autoridad señaló que la violencia se ha estabilizado.

“Después del pico registrado en junio de 2025, el estado acumula siete meses con un promedio estable de homicidios”, explicó Figueroa Franco.

El reporte federal indica que los delitos de alto impacto disminuyeron 28% entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

Además, si se analiza la tendencia desde 2018, la reducción alcanza 53%, al pasar de 969.4 delitos diarios a 456.3 en promedio durante 2026, que se perfila como el año con menor incidencia.

Otro delito con descenso es el robo de vehículo con violencia.

De acuerdo con el informe, el promedio diario pasó de 149.13 casos en octubre de 2024 a 91.36 en febrero de 2026, lo que representa una reducción del 39%.

En perspectiva histórica, el delito también muestra una caída de 209.9 casos diarios en 2018 a 90.8 en 2026, es decir, 57% menos.

Entre los delitos de alto impacto que reportaron reducción se encuentran:

Feminicidio: -11.8%

Lesiones por arma de fuego: -10.8%

Secuestro: -57.6%

Extorsión: -16.8%

Robo con violencia: -21.9%

Robo a transportista: -24.8%

Robo a negocio: -21.1%

Robo a transeúnte: -16.3%

El único delito que registró un incremento fue el robo a casa habitación con violencia, que pasó de 10.03 a 10.22 casos diarios, un aumento de 1.9%.

Por otra parte, la titular del Secretariado Ejecutivo adelantó que todas las estadísticas estarán disponibles en los próximos días en la plataforma oficial del organismo para consulta pública.

“Todos estos datos estarán disponibles en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, puntualizó.

