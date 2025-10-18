Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Nacional

Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN

Jorge Romero cierra la era de alianzas del PAN y anuncia una nueva etapa con procesos internos renovados y enfoque en su propia fuerza política

  • 18
  • Octubre
    2025

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, puso “punto final” a la etapa de alianzas con otros partidos políticos, cerrando definitivamente la posibilidad de coaligarse con el PRI o Movimiento Ciudadano.

Durante el relanzamiento del blanquiazul, Romero anunció el inicio de una “nueva era” en la que Acción Nacional no dependerá de ninguna alianza pasada, presente o futura, y en la que buscarán recuperar su esencia como opción propia ante la ciudadanía.

“Le apostamos todo al PAN. Toda nuestra energía y alma será con el PAN”, afirmó. Aseguró que el partido nació para ser alternativa y no para buscar con quién coaligarse, subrayando que “ningunas siglas se anteponen a las nuestras”.

Acompañado de los gobernadores Tere Jiménez (Aguascalientes), Maru Campos (Chihuahua), Libia Denisse Muñoz (Guanajuato) y Mauricio Kuri (Querétaro), Romero destacó que su estrategia también se centrará en presumir los “buenos gobiernos panistas”, a los que calificó como los primeros lugares en acciones positivas hacia la ciudadanía.

Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; los coordinadores parlamentarios Ricardo Anaya y Elías Lixa; la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez; el ex priista Enrique de la Madrid; el dirigente de la Marea Rosa, Claudio X. González; y el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

Nuevo proceso interno

Romero adelantó que el PAN eliminará los candados para la afiliación, estableciendo un mecanismo moderno y ágil, y que quienes aspiren a ser candidatos deberán “salir a la calle y ganarse un lugar entre la ciudadanía”.

Entre los métodos de selección que aplicarán se encuentran elecciones primarias, encuestas cuantitativas y cualitativas, y el voto de los militantes.

“La gente decide quién nos representará; regresa la meritocracia. A los que apuestan a un espacio por un líder, mejor vuélvanse competitivos”, señaló.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Guardia_Nacional_EUA_1843403b28
Corte permite a Trump tomar el mando de la GN de Oregon
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_20_08_PM_3d3ebd85d4
Lenia Batres vuelve a ser corregida en público en la SCJN
Norona_1068x644_ce7aed413f
Noroña anuncia que pedirá licencia temporal por una 'tarea'
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_31_27_PM_a0488a1031
Se dará seguimiento a los reportes por olor a gas en Nuevo Laredo
Guardia_Nacional_EUA_1843403b28
Corte permite a Trump tomar el mando de la GN de Oregon
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×