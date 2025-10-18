Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, puso “punto final” a la etapa de alianzas con otros partidos políticos, cerrando definitivamente la posibilidad de coaligarse con el PRI o Movimiento Ciudadano.

Durante el relanzamiento del blanquiazul, Romero anunció el inicio de una “nueva era” en la que Acción Nacional no dependerá de ninguna alianza pasada, presente o futura, y en la que buscarán recuperar su esencia como opción propia ante la ciudadanía.

“Le apostamos todo al PAN. Toda nuestra energía y alma será con el PAN”, afirmó. Aseguró que el partido nació para ser alternativa y no para buscar con quién coaligarse, subrayando que “ningunas siglas se anteponen a las nuestras”.

Acompañado de los gobernadores Tere Jiménez (Aguascalientes), Maru Campos (Chihuahua), Libia Denisse Muñoz (Guanajuato) y Mauricio Kuri (Querétaro), Romero destacó que su estrategia también se centrará en presumir los “buenos gobiernos panistas”, a los que calificó como los primeros lugares en acciones positivas hacia la ciudadanía.

Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; los coordinadores parlamentarios Ricardo Anaya y Elías Lixa; la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez; el ex priista Enrique de la Madrid; el dirigente de la Marea Rosa, Claudio X. González; y el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

Nuevo proceso interno

Romero adelantó que el PAN eliminará los candados para la afiliación, estableciendo un mecanismo moderno y ágil, y que quienes aspiren a ser candidatos deberán “salir a la calle y ganarse un lugar entre la ciudadanía”.

Entre los métodos de selección que aplicarán se encuentran elecciones primarias, encuestas cuantitativas y cualitativas, y el voto de los militantes.

“La gente decide quién nos representará; regresa la meritocracia. A los que apuestan a un espacio por un líder, mejor vuélvanse competitivos”, señaló.

Comentarios