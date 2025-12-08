Fernando Valenzuela, fuera del Salón de la Fama de Béisbol

El nombre de Fernando Valenzuela, uno de los mayores símbolos del béisbol mexicano y figura histórica de los Dodgers de Los Ángeles, volvió a quedar fuera del Salón de la Fama de Cooperstown tras la más reciente votación del Comité de la Era del Beisbol Contemporáneo.

El “Toro” obtuvo menos del 5% de los votos, quedando sin posibilidad de ser elegido en esta ocasión.

Jeff Kent, el único elegido; Valenzuela, sin respaldo suficiente

En dicha votación, realizada por un comité integrado por miembros del Salón de la Fama, ejecutivos de MLB y periodistas especializados, solo Jeff Kent logró ser electo.

El ex segunda base obtuvo 14 de 16 votos, el 87.5% requerido.

Otros nombres relevantes como Carlos Delgado, Don Mattingly y Dale Murphy también se quedaron cortos del 75% necesario. Delgado quedó a solo tres votos de lograrlo.

En contraste, Valenzuela compartió el fondo de la lista con figuras como Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Sheffield, sin superar el umbral del 5%.

Entre los votantes destacaron leyendas como Juan Marichal, Ozzie Smith, Fergie Jenkins, Robin Yount y ejecutivos como Arte Moreno, Kim Ng, Mark Attanasio y Tony Reagins.

Una última oportunidad en 2031

Las reglas actuales del Salón de la Fama establecen que Valenzuela tendrá una última oportunidad en diciembre de 2031. Si en esa ocasión no supera los cinco votos mínimos, quedará definitivamente excluido de la lista de elegibles.

Comentarios