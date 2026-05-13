Segob restablecerá bases de seguridad en Chilapa, Guerrero

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció el restablecimiento de Bases de Operaciones Interinstitucionales en coordinación con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero, como parte de las acciones para atender a comunidades desplazadas en el municipio de Chilapa de Álvarez.

El anuncio fue realizado tras una visita de autoridades federales y estatales a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde se concentran familias afectadas por la violencia en la región, con el objetivo de supervisar la situación y establecer mecanismos de atención inmediata.

Presencia del Estado y atención a comunidades

Durante el recorrido, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno de México mantiene como prioridad el diálogo y la concertación para la resolución de conflictos.

“Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos”, afirmó.

Las autoridades escucharon directamente a las familias desplazadas y se comprometieron a garantizar un corredor seguro para el acceso a víveres, atención médica, alimentación e insumos básicos.

Además, se anunció el despliegue de brigadas de programas sociales del Bienestar, así como la organización de ferias de servicios y trámites en la zona en los próximos días.

Mesa de diálogo para construir paz

Como parte de los acuerdos, se propuso la instalación de una mesa de diálogo entre comisarios ejidales, el gobierno estatal y el gobierno federal, con el objetivo de construir condiciones duraderas de paz en la región.

Las autoridades señalaron que este mecanismo buscará establecer acuerdos formales que permitan reducir la tensión social y atender las causas del desplazamiento forzado.

En el operativo participaron mandos de distintas instituciones de seguridad, entre ellos representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina y autoridades estatales de seguridad pública y procuración de justicia.

El gobierno federal subrayó que la estrategia se basa en la coordinación interinstitucional y en el fortalecimiento de la presencia del Estado en zonas afectadas por la violencia.

Rosa Icela Rodríguez reiteró que la administración federal considera el diálogo como la vía principal para la solución de conflictos.

“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades”, destacó.

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