Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HIOY_Fc_XAA_Ao_YTH_f6bc1bbacb
Nacional

Segob restablecerá bases de seguridad en Chilapa, Guerrero

Gobierno federal y estatal acuerdan reforzar presencia militar y social en comunidades desplazadas tras violencia en la región

  • 13
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció el restablecimiento de Bases de Operaciones Interinstitucionales en coordinación con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero, como parte de las acciones para atender a comunidades desplazadas en el municipio de Chilapa de Álvarez.

El anuncio fue realizado tras una visita de autoridades federales y estatales a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde se concentran familias afectadas por la violencia en la región, con el objetivo de supervisar la situación y establecer mecanismos de atención inmediata.

HIOdmaqXoAA1EzF.jfif

Presencia del Estado y atención a comunidades

Durante el recorrido, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno de México mantiene como prioridad el diálogo y la concertación para la resolución de conflictos.

“Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos”, afirmó.

Las autoridades escucharon directamente a las familias desplazadas y se comprometieron a garantizar un corredor seguro para el acceso a víveres, atención médica, alimentación e insumos básicos.

Además, se anunció el despliegue de brigadas de programas sociales del Bienestar, así como la organización de ferias de servicios y trámites en la zona en los próximos días.

HIOdn_aXoAADzeB.jfif

Mesa de diálogo para construir paz

Como parte de los acuerdos, se propuso la instalación de una mesa de diálogo entre comisarios ejidales, el gobierno estatal y el gobierno federal, con el objetivo de construir condiciones duraderas de paz en la región.

Las autoridades señalaron que este mecanismo buscará establecer acuerdos formales que permitan reducir la tensión social y atender las causas del desplazamiento forzado.

En el operativo participaron mandos de distintas instituciones de seguridad, entre ellos representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina y autoridades estatales de seguridad pública y procuración de justicia.

El gobierno federal subrayó que la estrategia se basa en la coordinación interinstitucional y en el fortalecimiento de la presencia del Estado en zonas afectadas por la violencia.

Rosa Icela Rodríguez reiteró que la administración federal considera el diálogo como la vía principal para la solución de conflictos.

“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades”, destacó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

reinician_labores_de_busqueda_reynosa_9a93e6b956
Reinician labores de búsqueda en séptima semana de procesamiento
INFO_7_UNA_FOTO_1_e3aaf4ea7f
Amenaza de tiroteo en secundaria provoca ausentismo escolar
desaparecidos_9434b143fb
Retoman acciones en predio con restos humanos en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Vinculan 'huachitúnel' en Santa Catarina con buque de Tampico
Whats_App_Image_2026_05_14_at_12_29_07_AM_4a3b6fec14
Dejará Día del Maestro en NL derrama de $230 millones de pesos
finanzas_materiales_construccion_c110686c35
Petróleo caro provoca ‘subida’ en insumos para la construcción
publicidad

Más Vistas

pamela_melo_a449b515cb
Muere Pamela Melo, impulsora del teatro en Monterrey
cae_dueno_de_creare_desarrollos_por_megafraude_84ba4c3830
Denuncian casi 3 años sin audiencias contra defraudador de Creare
9d0d4818_7a87_4b96_9d5d_b8e4bdf19920_7f977940ad
Detienen a mujer por fraude millonario contra adultos mayores
publicidad
×