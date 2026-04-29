Rubén Rocha rechaza acusaciones de la DEA por narcotráfico

Ante las recientes pronunciaciones de autoridades de Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones emitidas contra su persona y nueve funcionarios más, sobre su presunta vinculación con una organización criminal por delitos relacionados con narcotráfico y trasiego de drogas.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que dichas acusaciones carecen de veracidad, por lo que calificó este pronunciamiento como "una perversa estrategia para violentar el orden constitucional"

"Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno. Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

Acusa DEA a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más por delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tanto el gobernador como el resto de los funcionarios realizaron diversos actos delitivos relacionados con armas de fuego y narcotráfico, así como la facilitación del transporte de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina con dirección a Estados Unidos.

Aquí te presentamos la nota completa: Acusa DEA a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de narcotráfico

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