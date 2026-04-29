Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
eua_acusa_ruben_rocha_moya_narcotrafico_gobernador_sinaloa_193cf7e0c5
Nacional

Rubén Rocha rechaza acusaciones de la DEA por narcotráfico

El mandatario estatal afirmó que dichas acusaciones carecen de veracidad, por lo que calificó este pronunciamiento como una perversa estrategia

  • 29
  • Abril
    2026

Ante las recientes pronunciaciones de autoridades de Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones emitidas contra su persona y nueve funcionarios más, sobre su presunta vinculación con una organización criminal por delitos relacionados con narcotráfico y trasiego de drogas.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que dichas acusaciones carecen de veracidad, por lo que calificó este pronunciamiento como "una perversa estrategia para violentar el orden constitucional"

"Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno.  Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.

Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. 

Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.

A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia.

Acusa DEA a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación en contra del gobernador de SinaloaRubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más por delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tanto el gobernador como el resto de los funcionarios realizaron diversos actos delitivos relacionados con armas de fuego y narcotráfico, así como la facilitación del transporte de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina con dirección a Estados Unidos.

Aquí te presentamos la nota completa: Acusa DEA a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de narcotráfico

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_fernando_n_c5be84e574
Detienen a funcionarios en Guatemala por caso de Fernando 'N'
Audias_Jardinero_08ffac02fa
Suspenden extradición de 'El Jardinero' gracias a un amparo
INFO_7_CONTEXTO_bc69c58492
Matan a líder sindical de trabajadores en Culiacán, Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

escena_britney_spears_51c31f78aa
Britney Spears es acusada de conducir ebria en California
escena_alexis_ayala_cinthia_aparicio_1f87096ada
Alexis Ayala confirma separación de Cinthia Aparicio
nacional_fernando_n_c5be84e574
Detienen a funcionarios en Guatemala por caso de Fernando 'N'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×