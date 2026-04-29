Acusa DEA a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más por delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tanto el gobernador como el resto de los funcionarios realizaron diversos actos delitivos relacionados con armas de fuego y narcotráfico, así como la facilitación del trasiego de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina con dirección a Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses señalaron que el mandatario estatal asistió a reuniones donde se encontraban líderes del crimen organizado para apoyar sus actividades ilícitas.

"Rocha Moya ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, ROCHA MOYA ha permitido a los líderes de los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con los Chapitos en la administración de ROCHA MOYA han protegido a los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas."

¿Quiénes son el resto de los señalados y de qué se les acusa?

En la lista se encuentran los siguientes funcionarios:

Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Sinaloa

y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa .

. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán

También se señaló que los acusados se encuentran asociados con una reconocida organización criminal oriunda de Sinaloa.

"El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

También se señala de cometer presuntos sobornos de altas sumas de dinero.

"Los acusados ​​desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel"

Además, se señaló que los acusados habrían participado directamente en la campaña de violencia y represalias.

Rubén Rocha rechaza acusaciones de la DEA por narcotráfico

Ante las recientes pronunciaciones de autoridades de Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones emitidas contra su persona.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que dichas acusaciones carecen de veracidad, por lo que calificó este pronunciamiento como "una perversa estrategia para violentar el orden constitucional"

"Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno". Aquí te presentamos la nota completa: Rubén Rocha rechaza acusaciones de la DEA por narcotráfico

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