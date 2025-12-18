Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Protesta_laboral_paraliza_bulevar_Venustiano_Carranza_en_Saltillo_064ddb5df0
Coahuila

Protesta laboral paraliza bulevar Venustiano Carranza en Saltillo

Afirmaron que su manifestación se origina del adeudo salarial sufrido, debido a que se les 'debe' más de un mes de pago a todo el personal

  • 18
  • Diciembre
    2025

Personal docente, administrativo y trabajadores del Instituto Tecnológico de Saltillo realizaron un bloqueo vial en el bulevar Venustiano Carranza, en el carril con dirección de norte a sur, como forma de presión ante el retraso en el pago de sus salarios. Los inconformes aseguran que se les adeudan al menos tres quincenas, situación que ha afectado su economía familiar.

Protesta laboral paraliza bulevar Venustiano Carranza en Saltillo.png

Aunque en un inicio se mencionó que el problema impactaba únicamente a 84 maestros, los propios manifestantes aclararon que el adeudo se extiende a la totalidad de la plantilla laboral del plantel. Asimismo, señalaron que esta problemática no es aislada, ya que también se registra en otros institutos tecnológicos del país.

Protesta laboral paraliza bulevar Venustiano Carranza en Saltillo.png

Los trabajadores indicaron que, pese a haber buscado soluciones a nivel local, no han obtenido una respuesta favorable, por lo que la inconformidad ha escalado a nivel nacional. Ante ello, exigieron la intervención de las autoridades correspondientes para que se regularicen los pagos y se ponga fin al conflicto laboral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Avion_3ca0059109
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
ramos_arizpe_alcaldia_8f96314cb8
Entra gobierno de Ramos Arizpe en periodo vacacional decembrino
Whats_App_Image_2025_12_15_at_7_21_32_PM_1_8eee9feab5
Trabajadores sindicalizados de SEMARNAT se manifiesta en Altamira
publicidad

Últimas Noticias

Tren_9b5c060d4a
Trump quiere que tripulaciones mexicanas en EUA hablen inglés
Avion_3ca0059109
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
sismografo_21470d456b
Ligero sismo sacude Santa Catarina este viernes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×