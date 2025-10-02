Cerrar X
ley_amparo_2025_1dcec3860c
Nacional

Aprueba Senado en lo general y particular reforma a Ley de Amparo

El Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

  • 02
  • Octubre
    2025

En una sesión marcada por la tensión política, el Senado de la República aprobó con 76 votos a favor y 39 en contra la reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Más tarde, en la votación en lo particular, el dictamen fue avalado con 70 votos a favor y 39 en contra, y ahora será turnado a la Cámara de Diputados.

Dicha iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal de Claudia Sheinbaum y se perfila como parte de su paquete de cambios en materia judicial.

Oposición acusa retroceso en derechos ciudadanos

La discusión estuvo marcada por los posicionamientos críticos de la oposición. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió que los cambios “traicionan el espíritu del amparo” y debilitan la defensa de los sectores más vulnerables.

Colosio recordó que el interés legítimo ha permitido acceso a la justicia en casos como la investigación de Ayotzinapa, amparos ambientales y tratamientos para niños con cáncer, y señaló que la reforma restringe estos mecanismos.

Por su parte, la panista Lilly Téllez acusó al morenista Adán Augusto López de “narcosenador” y de favorecer al crimen organizado, lo que provocó reclamos de la bancada oficialista que pidió ceñirse al debate legal.

Desde el bloque de Morena y aliados, los legisladores defendieron la propuesta asegurando que busca modernizar el proceso de amparo y dar mayor certeza a los procedimientos.

La senadora Martha Lucía Mícher pidió dejar de lado los ataques personales y subrayó que la reforma permitirá un acceso más claro a la justicia.

Entre las novedades destacan:

  • Redefinición del interés legítimo, permitiendo solicitar amparo por afectación individual o colectiva, sin que el daño sea necesariamente actual o directo
  • Digitalización del juicio de amparo, con notificaciones electrónicas obligatorias para autoridades y opcionales para particulares
  • Ampliación de plazos procesales, como el aumento de 60 a 90 días para dictar sentencia en amparo indirecto
  • Nuevas reglas fiscales, que condicionan la suspensión de cobro de créditos fiscales a garantías con depósito o carta de crédito bancario

Próximos pasos de la reforma

El dictamen establece que las nuevas disposiciones aplicarán a todos los juicios de amparo, incluidos los que estén en trámite al momento de la entrada en vigor, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Cabe señalar que la reforma aún debe ser discutida en la Cámara de Diputados, donde continuará el debate entre quienes la ven como una modernización necesaria y quienes la consideran un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1edd8e2aec
Inaugura Presidencia hospital en Michoacán con 11 médicos cubanos
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T142159_067_00dd7f61ff
Sheinbaum: 'López Obrador vive en el corazón del pueblo'
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T114154_681_156997e7e6
Confirman Segundo Simulacro Nacional 2025: fecha y detalles
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_69_1b2ae4a4b3
United llevará brazalete negro por atentado sufrido en Mánchester
EH_FOTO_VERTICAL_61_38c3490089
Organizan Festival Nacional de Huapango en la huasteca
daddy_yankee_premios_1bd2844a1f
Daddy Yankee regresa del retiro para cantar en los Billboard 2025
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×