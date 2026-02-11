Dan prisión preventiva a principal investigado de Préstamo Feliz

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que uno de los principales investigados en el caso conocido como “Préstamo Feliz” enfrenta ya otra causa penal, dentro de la cual fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva.

El titular de la Fiscalía detalló que, en el marco de este procedimiento, el imputado había promovido un juicio de amparo en el estado de Tabasco; sin embargo, dicho recurso no prosperó, luego de que le fuera negada la suspensión definitiva.

Flores Saldívar explicó que, además, las autoridades judiciales federales declararon su incompetencia, lo que permitió que el proceso penal continúe su curso conforme a la jurisdicción correspondiente, sin que el investigado pudiera evadir las medidas cautelares impuestas.

Flores Saldívar representa un avance dentro de investigaciones

El fiscal subrayó que este avance representa un paso relevante dentro de las investigaciones relacionadas con el esquema financiero “Préstamo Feliz”, al tiempo que reiteró que las indagatorias continúan abiertas para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados.

Asimismo, exhortó a las personas afectadas por este presunto fraude a presentar sus denuncias formales, ya que estas fortalecen las carpetas de investigación y permiten a la Fiscalía actuar con mayor contundencia jurídica.

Finalmente, señaló que el caso se mantiene bajo reserva parcial, a fin de no afectar el debido proceso, pero aseguró que la autoridad procederá conforme a la ley y sin excepciones

