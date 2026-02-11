Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
prision_preventiva_prestamo_feliz_f8a8408376
Nuevo León

Dan prisión preventiva a principal investigado de Préstamo Feliz

Exhortó a las personas afectadas por este presunto fraude a presentar sus denuncias formales, ya que estas fortalecen las carpetas de investigación

  • 11
  • Febrero
    2026

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que uno de los principales investigados en el caso conocido como “Préstamo Feliz” enfrenta ya otra causa penal, dentro de la cual fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva.

El titular de la Fiscalía detalló que, en el marco de este procedimiento, el imputado había promovido un juicio de amparo en el estado de Tabasco; sin embargo, dicho recurso no prosperó, luego de que le fuera negada la suspensión definitiva.

Flores Saldívar explicó que, además, las autoridades judiciales federales declararon su incompetencia, lo que permitió que el proceso penal continúe su curso conforme a la jurisdicción correspondiente, sin que el investigado pudiera evadir las medidas cautelares impuestas.

Flores Saldívar representa un avance dentro de investigaciones

El fiscal subrayó que este avance representa un paso relevante dentro de las investigaciones relacionadas con el esquema financiero “Préstamo Feliz”, al tiempo que reiteró que las indagatorias continúan abiertas para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados.

Asimismo, exhortó a las personas afectadas por este presunto fraude a presentar sus denuncias formales, ya que estas fortalecen las carpetas de investigación y permiten a la Fiscalía actuar con mayor contundencia jurídica.

Finalmente, señaló que el caso se mantiene bajo reserva parcial, a fin de no afectar el debido proceso, pero aseguró que la autoridad procederá conforme a la ley y sin excepciones


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_dolares_89f3a4824f
‘Pega’ caída de remesas a hogares de NL; bajan 13%
ataque_deja_cinco_muertos_tabasco_83cb200556
Ataque armado deja cinco personas sin vida en Tabasco
sultanes_femenil_EH_a5a1b23e95
Sultanes Femenil obtienen su primera victoria del 2026
publicidad

Últimas Noticias

Zor_Z8_LRE_Fw_Or_U8_Yhd_Tyr_YRM_536_T_Yxyu5z9qv4_I6_R_de77ff58d7
Invita DIF Guadalupe a matrimonios colectivos
atletico_madrid_barcelona_86801c3ac7
Atlético de Madrid; Aplasta al Barcelona en la Copa del Rey
javier_duarte_sheinbaum_2d3685cd58
FGR abre nuevo proceso contra Javier Duarte y frena su salida
publicidad

Más Vistas

el_paso_texas_aeropuerto_cierra_eua_232a6d70dd
Reabre EUA espacio aéreo en El Paso, Texas tras descartar riesgos
nl_autos_chinos_3af1ee3baf
Falta de autopartes complica asegurar a los autos chinos
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'
publicidad
×