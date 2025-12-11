IEC recibe cuadernillos en braille para Observación Electoral

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) recibió 35 cuadernillos en sistema braille para difundir las convocatorias dirigidas a quienes deseen participar como Observadoras y Observadores Electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026.

La entrega, realizada el 11 de diciembre en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) y la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación (DPIPDC), busca garantizar que las personas con discapacidad visual tengan acceso pleno a la información sobre fechas, requisitos y funciones de esta labor ciudadana.

Durante el acto, el consejero presidente Óscar Daniel Rodríguez Fuentes afirmó que estas acciones fortalecen una democracia incluyente, mientras que la consejera Layla Karina Miranda Girón destacó que la observación electoral es una herramienta esencial para la participación social en el cuidado de los comicios.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, reconoció al IEC por impulsar medidas que eliminan barreras para diversos sectores de la población.

El presídium estuvo integrado por consejeros y consejeras del IEC, representantes del INE y funcionariado estatal, además de integrantes de comités distritales electorales, quienes acompañaron la entrega de estos materiales accesibles que permitirán a más personas ejercer plenamente su derecho a involucrarse en la vigilancia del proceso electoral.

