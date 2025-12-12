Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_11_at_8_52_31_PM_c5ced7a982
Nuevo León

Acusa PRI y PAN a MC de condicionar presupuesto

PRI, PAN y PRD señalaron que MC condiciona la aprobación del Presupuesto 2026 y afirmaron que la revisión presupuestaria es facultad exclusiva del Congreso

  • 12
  • Diciembre
    2025

Los grupos legislativos del PRI, PAN y PRD en el Congreso de Nuevo León señalaron a Movimiento Ciudadano (MC) de condicionar la aprobación del presupuesto estatal 2026.

El bloque opositor reafirmó que, conforme al Artículo 96 de la Constitución local, la facultad exclusiva para analizar, modificar y aprobar el Presupuesto recae en el Congreso.

"El Poder Ejecutivo está obligado a respetar esta atribución y a dejar de insinuar que el Congreso ‘pone en riesgo’ proyectos o programas", sentenciaron los partidos, calificando la revisión presupuestaria como un "mandato constitucional" y no opcional.

Los legisladores criticaron la contradicción del Ejecutivo, señalando que, mientras la semana pasada el Gobernador afirmó que "el presupuesto está en manos del Congreso", ahora se "envían señales distintas condicionando reformas para destrabar su propuesta".

En el centro de la disputa se encuentra la Reforma Electoral. PRI, PAN y PRD reiteraron su "compromiso absoluto con la paridad" y con el mandato de la Suprema Corte, pero enfatizaron: “La paridad no se negocia, no se condiciona y no se usa como moneda de cambio político”.

Los Grupos Parlamentarios buscan garantizar "piso parejo para todas las mujeres, frenar el nepotismo, evitar simulaciones y asegurar que más mujeres lleguen a alcaldías y espacios de decisión".

El bloque rechazó apresurar "una reforma electoral que, según ellos, favorece 'intereses de candidaturas específicas'". 

"Nuestro compromiso es aprobar un Presupuesto responsable, equilibrado, transparente y que cuide el dinero de las familias de Nuevo León. Las campañas vendrán después. Hoy toca gobernar con seriedad", concluyeron.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_UNA_FOTO_71_dd770a4940
Reconoce a Escobedo por digitalizar trámites de desarrollo urbano
Whats_App_Image_2025_12_11_at_10_28_25_PM_1_4c6c36c102
Cae producción de cabrito en NL; podría escasear para el Mundial
publicidad

Últimas Noticias

analizan_foro_solo_mujeres_facb48ce99
Analizarán en foro "solo mujeres” en elección del 2027
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
john_cena_ultima_lucha_en_wwe_fd1a01b469
John Cena luchará por última vez después de 23 años de carrera
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
Whats_App_Image_2025_12_12_at_1_13_31_AM_320f9e813b
Industriales se comprometen a reducir impacto ambiental en NL
publicidad
×