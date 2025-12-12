Acusa PRI y PAN a MC de condicionar presupuesto

Los grupos legislativos del PRI, PAN y PRD en el Congreso de Nuevo León señalaron a Movimiento Ciudadano (MC) de condicionar la aprobación del presupuesto estatal 2026.

El bloque opositor reafirmó que, conforme al Artículo 96 de la Constitución local, la facultad exclusiva para analizar, modificar y aprobar el Presupuesto recae en el Congreso.

"El Poder Ejecutivo está obligado a respetar esta atribución y a dejar de insinuar que el Congreso ‘pone en riesgo’ proyectos o programas", sentenciaron los partidos, calificando la revisión presupuestaria como un "mandato constitucional" y no opcional.

Los legisladores criticaron la contradicción del Ejecutivo, señalando que, mientras la semana pasada el Gobernador afirmó que "el presupuesto está en manos del Congreso", ahora se "envían señales distintas condicionando reformas para destrabar su propuesta".

En el centro de la disputa se encuentra la Reforma Electoral. PRI, PAN y PRD reiteraron su "compromiso absoluto con la paridad" y con el mandato de la Suprema Corte, pero enfatizaron: “La paridad no se negocia, no se condiciona y no se usa como moneda de cambio político”.

Los Grupos Parlamentarios buscan garantizar "piso parejo para todas las mujeres, frenar el nepotismo, evitar simulaciones y asegurar que más mujeres lleguen a alcaldías y espacios de decisión".

El bloque rechazó apresurar "una reforma electoral que, según ellos, favorece 'intereses de candidaturas específicas'".

"Nuestro compromiso es aprobar un Presupuesto responsable, equilibrado, transparente y que cuide el dinero de las familias de Nuevo León. Las campañas vendrán después. Hoy toca gobernar con seriedad", concluyeron.

